Indul Stadler József újabb vállalkozása

Forrás: Bors

Tizenháromféle savanyúságról van szó, természetesen a már levédett Stadler név alatt futnak. Mindegyik nagyon finom. Gagyihoz nem adnám a nevem. Annak idején én voltam a legnagyobb savanyúságos az országban, kézenfekvő volt, hogy újra belevágjak. A gyártó keresett meg, így született a megegyezés. Főleg külföldre megy majd a befőttek többsége - avatja be a Borsot Stadler József, aki bízik abban, lesz magyar forgalmazó is, aki mellé áll. - Sajnos a stadionra még mindig nincs meg a pénz, ezért kell a könyveket is árulnom - teszi hozzá.A hasnyálmirigyrákkal küzdő, 66 éves vállalkozó egykedvűen nyilatkozott egészségi állapotáról. - Hol jobban, hol rosszabbul vagyok. Amíg élek, gyógyszert kell szednem, sosem hagyhatom abba. Már az is nagy dolog, ha enni tudok, olykor naponta csak egyszer. Ha nem szabadultam volna ki a börtönből, rég nem élnék.A gyümölcsök tartanak életben - magyarázza lemondóan. Most Sófokon nagyon jól érzi magát, mindenki szeretettel fogadja, ölelgetik, csókolgatják. - Senki nem érti, miért van, hogy amint kiengednek a börtönből, rögtön megyek vissza. Pedig minden forinttal el tudok számolni, mit miből vettem - vonja meg a vállát. A vállalkozót legutóbb tavasszal ítélték öt év börtönre, nem jogerősen.