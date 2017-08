Ingyen elvisz egy családot nyaralni a Balatonra

Forrás: 168 Óra

Nagy Bence azt írta, hogy egy napra szeretné megvalósítani egy család álmát, és elvinné őket ingyen nyaralni a Balatonra. Vállalta, hogy kifizeti a siófoki vakáció minden anyagi terhét útiköltségtől az étkezésig, aminek a fejében csak annyit kért, hogy ő választhassa ki a családot, és az illető család valahol Tolna megyében éljen.A felhívásra rengetegen jelentkeztek, a posztot eddig 14 ezer ember osztotta meg, a férfi pedig 230 üzenetet kapott. Sikerült beszélni a férfival, aki elmondta, hogy a jelentkezés nyomán egy kövesdi és egy szekszárdi családdal fog találkozni majd, ezután dönti el, melyiküket viszi el a jövő heti útra.Az étkezési költségek miatt nem kell aggódnia. A felhívására több siófoki éttreenm is jelentkezett, hogy ingyen is szívesen vendégül látja őket.A férfi beszélt arról is, honnan származik a jótékonysági vakáció ötlete. Bevallása szerint éppen Siófokon pihent, amikor egyszer csak felvillant benne a gondolat, hogy elhoz magával egy családot is.A Szekszárdhoz közeli településeken - mesélte - sokan egyre csak szegényednek, a családok egy részének pedig esélye sincs vakációra indulni.A mostani lehetőséget kifejezetten olyanoknak akarta felajánlani, akik még soha nem voltak a Balatonon, de korábban ruhákkal és élelmiszerrel is segített a rászoruló családokon.