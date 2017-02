Ingyenes lesz a nyelv- és a KRESZ-vizsga

Hofinak ebben is igaza volt

Forrás: Magyar Idők

A kabinet az új ifjúsági stratégiában arra tesz javaslatot, hogy az állam magára vállalja az első középfokú nyelvvizsga költségét. Ezt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere jelentette be a közelmúltban arra hivatkozva, hogy bár az idegen nyelvet beszélők aránya jelentősen emelkedett 2012 óta, de a nyelvvizsgával rendelkezők száma nem nőtt.A kormányzati kezdeményezés összefüggésben áll azzal is, hogy egy 2014-es rendelet értelmében 2020-tól a felsőoktatásba csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2 szintű) nyelvvizsgával rendelkezik.A KRESZ-vizsgát is ingyenessé teszi a kormány a diákok számára. Utóbbi díja - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint - miniszteri rendeletben szabályozott, a számítógépes elméleti vizsga díja az elmúlt öt évben változatlanul 4600 forint volt.A KRESZ-vizsga díja mellett további kiadásokat jelent a tanfolyamon való részvétel, amelynek ára 20-30 ezer forint között mozog az autósiskolákban.Ennél valamennyivel kevesebbet kell fizetni az online tanfolyam esetében.