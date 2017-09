"A Fidesz már az iskolákat is kampánycsatatérré akarja változtatni"

Horváth Csaba, a szocialisták budapesti képviselője a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülése előtt sajtótájékoztatón felszólította a városvezetőt, hogy ne adja el a főváros "legikonikusabb épületét", hanem keressen olyan üzemeltetőt, aki képes szakszerűen, az épület kulturális és szórakoztató jellegének megfelelően üzemeltetni a Bálnát.Az ellenzéki politikus azt is mondta, Tarlós István a Római-part árvízvédelmének megvalósítása során nem a budapestieket, hanem a "fideszes oligarchákat próbálja kiszolgálni".Horváth Csaba szerint a főpolgármester alkalmatlanságát mutatja, hogy a kérdésben 27 év alatt nem sikerült közös álláspontot kialakítania az óbudaiakkal."Ha egy kupleráj nem megy, akkor nem az épületet kell lecserélni, eladni, és nem a szakmai stratégiát, hanem a madame-ot" - fogalmazott, hozzátéve, "innen is jelzem madame Tarlósnak, hogy ideje elgondolkodnia a tennivalóin".Szaniszló Sándor, az MSZP másik budapesti képviselője emellett kezdeményezte a ferihegyi gyorsforgalmi út átépítését azokból a forrásokból, amelyekből a közelmúltban a Galvani-hidat és a hozzá kapcsolódó úthálózatot kívánták megépíteni.Kezdeményezte azt is, hogy Tarlós István ne kössön komplex biztosítást "fideszes alkuszcégen" keresztül.