Iránytű: Botka népszerűbb Orbánnál

Bepisilt, már megint bepisilt!

Mész érte az oviba, szekrénytetején ott az ágynemű nylon szatyorba és megint tök ciki, hogy bepisilt a gyereked. Vársz a dadusra, hogy szóljon a gyereknek, hogy itt vagy, közben bámulod a szatyrot a pisis ágyneművel.

Dühös vagy, afféle irány nélküli düh, eddig soha nem pisilt be a gyerek, most pedig rendszeresen. Repül a gyerek ki az ajtón, azután meglátja az arcod, már nem repül, letörtem a szárnyát. Fáj.Ülünk az autóban, én nem tudom, hogyan kezdjem, ő meg nem akar róla beszélni.Hallgatunk.- Miért fiam?Hablatyol, terel, kitér. Most határozottan a...