Itt a kormány új ellenségképe és a konzultáció oka

Forrás: MTI-Sztárklikk

Nem valósulhat meg Magyarországon a veszélyes "Soros-terv", és a Fidesz-frakció szeretné, ha minden magyar értesülne és véleményt mondhatna róla - közölte a politikus.Brüsszel a bírósági ítélet után azonnal megragadta az alkalmat, és "gyorsuló tempóban kezdenek hozzá a Soros-terv végrehajtásához", felgyorsították a betelepítést, amelyet állandóvá akarnak tenni - fogalmazott.Halász János közölte: ezek a törekvések pontosan olyanok, mint a Soros György által felvázolt terv, amelynek része évi egymillió migráns behozatala Európába, a kerítések lebontása, a bevándorlók kötelező szétosztása a tagállamok között és a migránsok 9 millió forintos pénzügyi támogatása.A frakciószóvivő kifogásolta, hogy az ellenzék szerint nincs is Soros-terv. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: két éve arról beszélt az ellenzék, nincs bevándorlás, egy éve pedig a kvótáról nyilatkoztak ugyanígy.Ezzel szemben bevándorlás is volt, a kvótáról brüsszeli döntés született, most pedig Brüsszelben a "Soros-terv" végrehajtásán dolgoznak, ezt "a vak is látja" - mondta.Kijelentette, "minden eszközzel küzdeni fogunk a Soros-terv megvalósítása ellen", amihez szükség van az emberek véleményére, ezért is fontos a konzultáció.A frakcióülésen - amely péntekig tart - a kvótaperről előadó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szavaiból Halász János azt idézte, hogy az Európai Bíróság döntése felháborító, ellentétes az európai értékekkel és biztonsággal.A Fidesz-KDNP-frakció támogatásáról biztosította a kormányt abban, hogy minden eszközzel küzdjön azért, hogy továbbra se lehessen a magyarok feje felett dönteni - közölte.Pintér Sándor belügyminiszter tájékoztatójából az derült ki - folytatta -, hogy a migráció ma egy valós veszély, a terrorizmus és a bevándorlás között pedig világos az összefüggés, az elmúlt évek európai terrorcselekményeinek elkövetői vagy azok szülei mindannyian migránsháttérrel rendelkeztek.A frakcióülés ezért megállapította: küzdeni kell a migráció és a kötelező betelepítés ellen, amihez fontos eszköz a nemzeti konzultáció - mondta.Azzal kapcsolatban, hogy Botka László MSZP-s miniszterelnök-jelölt szerint igazi kérdésekről, például az egészségügy helyzetéről kellene szólnia a nemzeti konzultációnak, a politikus azt felelte, az MSZP csak a saját kampánytémáiról tud beszélni, arról is hiteltelenül.A "lex CEU-t" firtató felvetésre közölte, a felsőoktatási törvény módosítása nem került szóba, és nem is tervezik megváltoztatni a jogszabályt.Arra a kérdésre, hogy ellenzéki aktivisták esetlegesen utcai zavargásokat robbanthatnak ki ősszel, Halász János úgy reagált, az elmúlt időszakban sok olyan ellenzéki megnyilvánulást lehetett hallani - például Schilling Árpádtól és Gulyás Mártontól -, amelyben erről beszéltek."Amikor azt mondjuk, hogy forró őszre számítunk és durva választási kampányra, akkor éppen az ő kijelentésük alapján mondjuk ezt" - tette hozzá.Azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök szerint Kósa Lajosnak minden debreceni beruházás árából 20 százalékot vissza kellett adni zsebbe, a frakciószóvivő azt válaszolta, Gyurcsány Ferenc volt az, aki arról beszélt, hogy miniszterelnöksége idején a "politikai korrupció" részeként 20 százalékot visszakértek bizonyos beruházásokból.Ezzel kapcsolatban a Fidesz várja, hogy a volt kormányfő tisztázza, mire gondolt."Az már csak egy kétségbeesett kísérlet Gyurcsánytól, hogy miután elszólta magát (...), utána másnap próbál fideszes politikusokat teljesen értelmetlenül és minden alap nélkül belerángatni ebbe a kijelentésébe" - mondta.A Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester balatoni kempingvásárlását firtató kérdésre úgy reagált: ha egy vállalkozó Magyarországon a törvényeket betartva teszi a dolgát, akkor az teljesen rendben van.Az, hogy Mészáros Lőrincnek hívnak valakit, nem lehet hátrány és előny sem - fogalmazott. Hozzátette, az ügyben a Gazdasági Versenyhivatal biztosan jogszerű döntést hozott.