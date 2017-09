Itt egy videó, ami nagyon fog fájni a Fidesznek

Szerző: Frey

Ezt a mocskos, undorító módszert régóta használják a politikában. Az új, a szokatlan most csak az, hogy ilyen szervezetten, ilyen óriás erőket bedobva, az állami rádiót, tévét is felhasználva, még biztosan nem kente a fekáliát egyetlen demokratikus hatalom sem az ellenfeleire, mint Orbán és bandája.Úgy látszik, valóban nagyon félnek a Fideszben a Jobbik megerősödésétől. Ezért most megpróbálják félremagyarázni Vona mondatait, aki csupán az alábbi videóban (is) látható jelenségre próbálta felhívni a figyelmet: