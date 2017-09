Itt lent ezresével halunk bele a nyomorba

Szerző: Vass Zsuzsanna

Akik csupán a parlamenti bársonyszékükért hajtanak. Még jobban is örülnek néki, ha az nem a kormányoldalon helyezkedik el. Ott túl nagy a felelősség mindig, most meg az a ganajdomb is a nyakukba szakadna, amit az előző kormánytól örökölnének, az enyhén szólva is üres államkasszával egyetemben.Beérik hát bőven az ellenzéki padsorral, az is elég jó buli. Nem fizet rosszul az sem, és ezerszer könnyebb anyázni a kormányt, mint irányítani. Pláne még egy ronggyá vert országot is újjáépíteni.Nekik az kicsit sem számít, hány cimborájukat ültethetik maguk mellé a kényelmes ellenzéki padsorokba, és hányat nem. Ugyanúgy tesznek ők tirátok is, mint arra - 27 éve -, hogy mi itt lenn, sokmillióan élünk-e, halunk-e egyáltalán.Csakhogy elfelejtik, hány ilyen hiperegoista tűnt már el a süllyesztőben, ki csak csúfosan, ki tragikusan.Elfelejtik, milyen orbitális veszélyeket rejt magában egy fasizálódó diktatúra szekerét tologatni. Egy teljességgel ki- és beszámíthatatlan diktátor malmára hajtani a vizet, akarva, vagy akaratlanul is akár.Teljesen mindegy, az eredmény mindig ugyanaz! Elfelejtik, vagy kicsit sem érdekli őket, hogy egy ilyen diktátor sosem áll meg félúton. És sosem áll meg önszántából. Kiváltképp nem, ha már túl sokadjára kap újabb és újabb lovat maga alá. Újabb és újabb megerősítést, biztatást, hogy ő bármit megtehet, bármeddig elmehet.Azt teheti velünk, amit csak akar. Az ilyet legfeljebb megállítani lehet! Akkor még megúszhatnánk élve.És megúszhatnánk, hogy netán egy szép nap arra ébredjünk, vagy a nép lincseli egymást az utcákon, vagy csupán a provokátorok...A diktátor meg, ha éppen jókedvében van, talán beéri a demokratikus, és a magukat annak tituláló pártok haladéktalan betiltásával. Ha kicsit morcosabban ébred, tán még a statáriumot is elrendelheti, a kijárási tilalommal, és az egyéb ilyen-olyan velejáróival egyetemben. Attól pedig végképp az Isten óvjon meg mindannyiunkat, hogy kifejezetten rossz kedve legyen, és jó időre a választásokat is lefújja.A stadionokat meg elkezdje kihasználni, hasznosítani valamire. A megélhetési demokraták szeretik elfelejteni, hogy a társadalmi jelenségeknek az eredményei, a végső következményei bizonyos áthághatatlan törvényszerűségek miatt elkerülhetetlenek. Előbb vagy utóbb nem lehet megúszni őket semmiképpen.A fasizálódás, ha nincs aki megállítsa, pontosan oda vezet, ahová szokott mindig is. Sehová máshová nem vezethet.És nem garancia rá a sokmilliárdos vagyon sem, hogy az összes megélhetési demokratának lesz még ideje kimenekülni az országból. Főleg ennyi kerítéssel körülvéve. Sitty-sutty le lehet ám zárni ahatárokat is. Ahogy minket meg be.A csak jóhiszeműen tapsikolók többségének meg még magánrepülőre sem telik. Ők végképp jobban járnának, ha rádöbbennének végre, hogy a mozgalmaikat, pártjaikat nékik kellene vezetni, mégpedig rettentő sürgősen, nem pedig a megélhetésieknek.Ha nem hinnének többé az Oszd meg és Uralkodj - című, átlátszó trükknek, az egymás torkának ugrasztó mesterséges gyűlöletkeltéseknek. Rádöbbennének végre, hogy szívvel-lélekkel demokrata ellensége nemlehet szívvel-lélekkel demokratának. Akár népiek, akár szociálok.A megvalósítások módjáról, végcéljáról, vagy bármi másról lehetnek különbözőek az elképzeléseik, véleményeik, melyeket azonban kultúremberek minden erőlködés nélkül képesek ellenségeskedések,anyázások nélkül, felelős emberi méltósággal megvitatni, együtt gondolkodva rajtuk. Egymásért, nem pedig egymás ellen!A közös hazánk, a népünk, a szeretteink, a gyermekeink érdekében meg akár még némi erőlködés is beleférhet, nem igaz? Garantálom, hogy senki se halna bele. Nyugodtan kipróbálhatjuk!Ámde abba előbb-utóbb belepusztulunk mind, ha nem tértek észhez sürgősen, ha nem értitek meg, hogy sem az egymás, sem a mások elleni gyűlölködések nem vezethetnek sosem jóra, és a demokrataságba semférnek bele. Kicsit sem.Nem fér bele a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség eszméinek meggyalázása sem, amibe titeket is belehajszolnak, 27 éve, mindkét parlamenti oldal megélhetési politikusai.Nem fér bele az emberi jogok nyesegetése, egyre durvább figyelmen kívül hagyása sem, ami végül, mint látjuk, hipp-hopp mily könnyedén vezethet el egy nép teljes jogfosztottságához. Aminek ugyancsaknemzettragédia lehet a vége hamarosan. Ennél kevesebbért is volt már úgy.Nem kellene hát a minden ember jogaiért küzdő mozgalmakra sem magasról fittyet hánynotok, sem mélyre süllyedve fröcsögnötök rájuk. Undorodnotok tőlük, mintha leprások volnának, pedig csak a népet és anépi demokráciát képviselik. Inkább a néppel együtt nélkülözve, nyomorogva is akár, de ezekért a célokért küzdenek, harcolnak rendíthetetlenül. Egzisztenciát, karriert, bármit feláldozva érte 27 éve. Szilárd elveikért, a népért való elkötelezettségükért vállalva még a méltatlan pofonokat, rúgásokat is, melyekre azok bujtogatnak még titeket is, akárcsak az egész országot, akik a valódi demokráciától, a valódi jogállamtól félnek, mint a tűztől. Bitangul féltik az ebül szerzett milliárdjaikat.Akikre ők köpködnek, és elvárják ugyanezt tőletek is, tisztességes emberek, akik sosem álltak a hol ilyen, hol olyan elveket vallók mellé (mikor melyik hoz többet a konyhára...). Sosem állnának a népet eltipró,kifosztó megélhetési demokraták egyike mögé sem. Nem ők marakodnak a koncon 27 éve a húsosfazék körül. Még most is, amikor már nincs is min marakodni.Miközben mi itt lent ezresével halunk bele a nyomorba. Olyan embertelen kínokat élve át, hogy rémálmotokban sem tudnátok elképzelni.A miértünk, a mi haldokló millióink életének megmentéséért éjt nappallá téve küzdő igaz emberek fikázása helyett inkább vegyetek példát róluk, mert az ő követeléseik szolgálják a nép, az emberek, a haza érdekeit.Ezeknek a követeléseknek a tisztelete nélkül nem lehet senki sem demokrata. Még polgári demokrata sem.Ezek a követelések ugyanis a demokrácia minimumai!Amíg ezt nem értitek meg, a szavazótáborotok sem növekedni fog, hanem csak egyre több ember szemében váltok hiteltelenné. Egyre hiteltelenebbé!Kérlek benneteket mind, ne vágjátok tovább a fát alattunk, és magatok alatt is. Az elkerülhetetlen, megúszhatatlan tragikus következményei a ti gyermekeiteket, unokáitokat sem fogják kímélni. És benneteket sem. Ebben kár is reménykednetek.Együtt vagyunk felelősek minden gyermekért, ennek az országnak az életéért, a jövőjéért. Együtt kell tennünk is érte. Másként nem is tehetünk érte semmit. Felfognátok végre?Egyszerűen és szó szerint - semmit sem!(Ugyanezt üzenem a kedves választópolgároknak is.)