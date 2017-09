Itt van a tanév első botránya

Forrás: Szabad Pécs

Ennek oka, hogy a diákigazolvány igényléseket egy elektronikus rendszeren keresztül küldi el az iskola az Oktatási Hivatalba beiratkozáskor, vagyis június végén - írja a Szabad Pécs . Most viszont nem így történt, mert az iskolák kaptak egy levelet, hogy új szoftver készül erre, így a régibe már ne töltsenek fel semmit. A napokban kaptak egy újabb értesítőt, hogy a szoftver még nem készült el, majd szeptember elejére fog.Ez viszont azt jelenti, hogy legkorábban szeptemberben tudják csak elkezdeni igényelni a diákigazolványokat az egész ország minden iskolájában, ami már önmagában feltételezi, hogy (akár több) hónapos csúszással készülhetnek az el új okmányok.Ez főként azokat a gyerekeket érinti, akik első osztályosak, vagy új iskolában kezdik a tanévet. Diákigazolvány nélkül ugyanis nem jogosultak semmilyen kedvezményre, így például az utazásnál sem.A diákigazolvány helyett az iskolák tudnak ugyan helyettesítő igazolást kiadni, de az csupán 60 napig érvényes, és elviekben csak annak lenne adható, akinek az okmány igénylése már folyamatban van. Mivel azonban nincs működő rendszer, nincs igénylési lehetőség sem. A "sima" iskolalátogatási igazolás pedig nem elég a különböző diákkedvezmények, például buszbérlet igénybe vételéhez.A hírportál megkeresésére az Oktatási Hivatal a következő választ adta: Az Oktatási Hivatal (OH) már a tanév végén megkezdte az Oktatási Igazolványok Intézményi Adminisztrációs Rendszerének bevezetését. A rendszer elindítására a nyári iskolaszünet az ideális, technikai okok miatt az indítás szeptemberben várható. A program bevezetése számos külső alkalmazás, valamint szervezet együttműködését igényli, ezért az OH a tervezettnél később vállalja a rendszer zökkenőmentes elindítását.Az érintett intézmények utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumot tudnak kiállítani a diákoknak. Az OH tájékoztatta arról a közlekedési társaságokat, hogy várhatóan több igazolás lesz forgalomban, így a késés a közlekedésben nem fog fennakadást okozni.