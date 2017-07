Itt van Molnár Zsolt válasza Botka vádjaira

Az elitélteknek dolgozni kell a fogvatartásukért

Ma egész Európában a rend a legfontosabb közösségi érték, és a kormány elkötelezett polgárai biztonságának védelme iránt - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Pest megyei Remeteszőlősön, a büntetés-végrehajtási felügyelőképzésen végzettek kibocsátó ünnepségén.

Kontrát Károly köszöntőjében azt mondta, hogy a most végzettek hozzájárulnak Magyarország rendjének megőrzéséhez és a társadalom biztonságérzetének fenntartásához. Hozzátette, hogy most több mint 400 büntetés-végrehajtási felügyelő fejezte be tanulmányait a férőhelybővítési program keretében indított képzésen, de összesen 2500 hivatásos felügyelő k...