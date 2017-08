Itt vásárolhat augusztus 20-án

Forrás: Pénzcentrum

Az idei évben pont vasárnapra esik augusztus 20, ezért ezen a napon a szokásostól eltérően zárva lesznek a boltok vasárnap. Zárva lesz az összes Auchan, Aldi, Lidl, Teso és a legtöbb Spar is. A vasárnap is nyitva tartó Spar üzletek listája ITT érhető el - írja a Pénzcentrum De azt is érdemes figyelembe venni, hogy a mai napon például számos Aldi üzlet várja hosszabbított nyitva tartással a vásárlókat.Hol vásárolhatunk vasárnap?A "piros betűs" ünnepnapokon rendszerint vásárolhatunk:a legtöbb éjjel-nappali boltban,a benzinkutakon,de sok étterem is várja a vendégeket,és nyitva lesznek a plázákban a mozik is.