Jelentse a zöld számon a törvénytelenséget

Boros Péterné az eseményen elmondta: arra kérnek mindenkit a közszférában, hogy csak nap nyolc órát dolgozzon, csak szabályosan elrendelt és ellentételezett túlmunkát végezzenek el, jelentsék be az érdekképviseletnél, ha méltánytalanság éri őket.A törvényeket az államnak is, mint munkáltatónak, be kell tartania - jelentette ki a szakszervezeti vezető, jelezve, hogy a beérkező és anonim módon kezelt panaszokat az állami munkaügyi szakigazgatási szervekhez továbbítják majd.Az államnak lépnie kell; ezt a helyzetet csak a keresetek növelésével tudja helyrehozni - fogalmazott Boros Péterné.Célként említette, hogy ne a dolgozók "hivatástudata tartsa fenn a látszatrendet a közigazgatásban, közszolgálatban, hanem a keresetek növelésével, az erkölcsi megbecsüléssel megállna az elvándorlás erről a területről".A törvényeket az államnak is, mint munkáltatónak, be kell tartania - jelentette ki a szakszervezeti vezető, jelezve, hogy a beérkező és anonim módon kezelt panaszokat az állami munkaügyi szakigazgatási szervekhez továbbítják majd akciójuk október elejéig tartó első szakasza során.Mint mondtam azt tapasztalják, hogy működési területük munkavállalói a munkaerőhiányra, a csekély megbecsültségre, a megélhetési problémákra panaszkodnak, valamint arra, hogy "a maradók is távozni szeretnének", így folyamatos a túlórázás, a szabadságukat nem tudják kivenni, ugyanakkor nem tudnak megélni a keresetükből.Ugyanakkor, tette hozzá, a gazdaság teljesítménye alapján az államnak van pénze arra, hogy rendezze a most méltánytalan kereseteket.