Jobbik tag volt "a magyarországi cigányság miniszterelnök-jelöltje"

Forrás: Népszava / Sztárklikk

A Magyar Nemzet híradása szerint a "cigány demokrata néppárt" azt szeretné elérni, hogy önálló cigány tartomány jöjjön létre négy északkelet-magyarországi megyében (Borsod, Heves, Nógrád, Szabolcs). Kamarásék úgy vélik, a hazai roma és nem roma elit korruptsága és a megváltozott etnikai viszonyok is indokolják a terület autonómiáját. Népszava felidézi, hogy Kamarás István hat évvel ezelőtt került be a hírekbe, amikor családjával kivándorolt, és menedékjogot kért Kanadában. Kiderült róla, hogy a KDNP alapítványának támogatásával létrehozott, roma fiatalok integrációját segítő önálló egyesület, a Barankovics Roma Műhelyének elnöki tisztségét is betöltötte. Az Origo akkori cikke szerint a KDNP azért szakította meg vele a kapcsolatot, mert tudomására jutott, hogy Kamarás a Jobbik tagja.A Jobbik pártigazgatója ellenben azt nyilatkozta, hogy Kamarás - mivel nem értett egyet a "cigánybűnözés" emlegetésével - fokozatosan eltávolodott a párttól. Megszűnt a párttagsága is, mert nem fizette a tagdíjat. A Magyar Gárda 2007. augusztus végi első avatásának szervezésében azonban még rész vett.