Jobbikos képviselő: a seggemet is szoktam vakarászni

Szerző: Márkus

A nagykőrösi fideszes vezetésű önkormányzat valóságos hajszát indított az ellenzékkel szemben, aminek egyik jele, hogy van olyan képviselő, akit az utcán követve fényképeztek, illetve a képviselő-testületi üléseken videózzák a velük szemben ülőket, hogy aztán lejárató kisfilmeket készítsenek, amelyet az önkormányzathoz köthető internetes oldalakon osztanak meg.Egy ilyennek esett áldozatul Tornyi Béla, a testület egyetlen jobbikos tagja is, aki csöndes rágózással ücsörgött az asztalnál, amit a fideszes Szabóné Irházi Zsuzsanna szóvá tett. A jobbikos képviselőre állított videókamera felvételéből egy másfél perces klip készült, amit az elvileg tárgyilagos és objektív önkormányzati újság közösségi oldalán azonnal meg is osztottak.Tornyi első felindulásában azt írta a videó alá, hogy "még a seggemet is szoktam vakarászni, amikor a fityiszes arcokból folyik a nyál". Ez később törölte, de vélelmezhetően a helyi fideszesek hathatós közreműködésével ez a komment is eljutott a 888.hu-hoz, ahol annak ellenére, hogy az ülés március 30-án volt, a kormányzati propaganda egyik gyöngyszemeként azonnal összekapcsolták Szilágyi György képviselő minapi parlamenti bekiabálásával, amelyben kevésbé cizellált módon ígért verést Dömötör államtitkárnak.