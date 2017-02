Jogerős: diszkriminálta a romákat a rendőrség

Forrás: MTI

A közlemény szerint a Kúria kimondta: a rendőrség 2011-ben Gyöngyöspatán hátrányosan megkülönböztette a helyi romákat azzal, hogy elmulasztott megfelelően fellépni a szélsőséges szervezetekkel szemben, továbbá szabálysértési bírságolási gyakorlata hónapokon át részrehajló volt a romák hátrányára.Hozzátették, a Kúria a jogsértés megállapításán túl eltiltotta a rendőrséget a jövőbeni hasonló jogsértésektől, emellett nyilvános elégtétel adására is kötelezte.A civil jogvédő szervezet a saját nevében perelte be a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot a gyöngyöspatai romák jogainak érvényesítése érdekében az egyenlő bánásmódról szóló törvény alapján. A per célja az volt, hogy a bíróság kimondja: a rendőrség 2011-es gyöngyöspatai fellépése nem volt törvényes és sértette a helyi romák egyenlő bánásmódhoz való jogát.A TASZ közleménye szerint a szerdai ítélet "rendkívül fontos és meghatározó előrelépés a hazai jogvédelemben és joggyakorlatban: először mondta ki a Kúria közérdekű perben azt, hogy a rendőrség hátrányosan megkülönböztette roma honfitársainkat".A Kúria indokolásában hangsúlyozta, hogy a gyöngyöspatai szélsőséges járőrözés a cigányok elleni sorozatgyilkosság utáni legsúlyosabb rasszista cselekmény volt Magyarországon. Ez ellen a rendőrségnek nyilvánvalóan fel kellett volna lépnie - áll a civil jogvédők közleményében.Jovánovics Eszter, a TASZ Roma Programjának vezetője üdvözölte a "magas színvonalú" ítéletet, amely szerinte némi elégtételt jelenthet a gyöngyöspatai romáknak, igaz, csak több mint fél évtizeddel a perbeli események után. Ugyanakkor jelezte, "az igazi munka viszont csak most kezdődik: az ítélet alapján meg kell győzzük a rendőrséget arról, hogy hagyjanak fel a romák aránytalan bírságolásával, hiszen most már 'papírunk van róla', hogy ez a gyakorlat jogsértő".