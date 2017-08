Jöhet a 9 órás iskolakezdés: ennyien támogatják

Forrás: Pénzcentrum

Valójában ez generációs probléma lehet, a család ritmusa, időbeosztása meghatározó. Manapság gyakran később tud együtt lenni a család, ezért később kerülnek ágyba a gyerekek, az iskolakezdés miatt viszont korán kell kelni, ez eredményezi a fáradtságot" - mondta Major Imola Réka iskolapszichológus a Pénzcentrum kérdésére. A szakember szerint a kisgyermek nagyon rugalmas, gyorsan veszi az akadályt, jól alkalmazkodik. Ebből következik, hogy akik este élik a családi életüket, olyankor aktívabbak, esetleg tinédzser nagytesója van a kisiskolásnak, nagyobb az esélye, hogy nem alszik eleget.Mielőtt bárki elkezdene ítélkezni, a serdülőkori fáradtság hormonális eredetű. Nem azzal van a gond, hogy nincs villanyoltás, hanem egyszerűen nem tud elaludni. Ez ugyanis a nagy álmodozások kora, amikor felvetődnek a világmegváltó kérdések, mindent újra kell gondolni, valójában az egész agy újraprogramoz. Mindez nehezíti az elalvást, és egyben a reggeli felkelést is.Sokan még este is nyomkodják a telefont, ami egy újabb konfliktusforrás. Megy a társas élet az interneten, ki sem lehet robbantani onnan. Ami sokszor igazán fájó pont a szülőknek, hogy ebben az életszakaszban a kortárs kapcsolatok jelentősebbek a családinál. Ez egyébként ebben a korban normális. Az iskolapszichológus szerint nem az a jó megoldás, ha a szülő kontrollálja az interneten töltött időt.A közösségi oldalak és az internet fontos a tinédzsereknek, de meg kell tanulniuk a mértéket. A cél az, hogy a fiatal megtanulja saját magát kontrollálni, és ne a szülő tegye. Érezze a fiatal, hogy most lerakja a telefont, mert vannak feladatai is, és amikor végez velük, akkor megint lehet egy kicsit netezni - mondta az iskolapszichológus. Hozzátette, az lenne az ideális helyzet, ha az iskolakezdést hozzá lehetne igazítani a tinédzserekhez, és később kezdődne az iskola. Ebben az esetben sokkal jobban teljesítenének - kutatások szerint az első két órában írt dolgozatok sokkal rosszabbul sikerülnek, mint amiket 10 óra után írnak.Többször is felvetődött már a 9 órás iskolakezdés ötlete, és valójában a magyar oktatási rendszerben van lehetőségük az iskoláknak arra, hogy eltérjenek a 8 órás kezdéstől. A megvalósítása azonban nem lenne olyan egyszerű. Ennek az egyik fő oka, hogy nagyon sok szülőnek 8 órakor kezdődik a munkaideje, és nem tudná elvinni a gyereket az iskolába.Korábban többször írt a Pénzcentrum is a 9 órás iskolakezdés esetleges hatásáról, és az olvasókat is megkérdezték, szerintük jó ötlet lenne később kezdeni, vagy sem. Csaknem 12 ezer szavazat érkezett, a legtöbb szavazatot (44 százalék) az a válasz kapta, hogy igen, kezdődjön később a tanítás, mert az ő gyermeke is mindig fáradt. A későbbi kezdés mellett még 3 százalék szavazott, de ők azért, mert délután könnyebbséget jelentene neki, ha nem kellene rohannia a gyerekért az iskolába.A második legtöbben arra szavaztatok (30 százalék), hogy előbb kellene lefektetni a gyerekeket, mert kortól függően este 8 és 10 óra között az ágyban van a helyük.Nem mellett a szavazók 20 százaléka azért tették le a voksukat, mert reggel nem tudnák elvinni iskolába a gyereküket, vagy emiatt elkésnének a munkahelyükről. És akadt 4 százalék (több mint 400 fő) keménykezű szavazó is, akik szerint meg kell edződniük a gyerekeknek: az élet kemény, szokjanak hozzá.Külföldön már több államban bevezették a későbbi iskolakezdést, és nagyon jó tapasztalatokról számoltak be. A tinédzserek kezelhetőbbek, az eredményeik pedig jobbak lettek. Úgy tűnik, hogy Magyarországon erre még várni kell.