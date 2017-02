Jöhet az újabb népszavazás

Forrás: MTI

Szél Bernadett azt mondta: az olimpiai aláírásgyűjtéseknél bebizonyosodott, az emberek nem hagyják, hogy bizonyos kérdésekben a kormány a fejük felett és a hátuk mögött döntsön. Azért nyújtják be a kérdést, mert a paksi atomerőmű bővítése még az olimpiarendezésnél is kockázatosabb vállalkozás - közölte.Az LMP kérdése úgy szól: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművi blokkok kapacitásánál nagyobb összesített áramtermelő kapacitással Magyarországon atomerőművek ne legyenek üzembe helyezhetőek?"Szél Bernadett úgy fogalmazott: alapvető lenne, hogy a kormány maga kérjen népszavazást, de az LMP nem bízik abban, hogy a kabinet "eljutott egy ilyen szintre". Hozzátette: minden békés eszközt megragadnak, hogy megakadályozzák a beruházást.Ungár Péter elnökségi tag azt mondta, az olimpiai aláírásgyűjtés során a kabinet bebizonyította, hogy az emberekkel szemben szeretnének kormányozni. Az LMP viszont nem fogja hagyni, hogy megvalósuljon egy olyan beruházás, amit a magyar emberek többsége nem támogat - jelentette ki. Az időzítést azzal magyarázta, hogy ezentúl nem várhatnak az EU beavatkozására, mert az Európai Bizottság a jövő héten várhatóan az utolsó, a paksi bővítéshez kapcsolódó kötelezettségszegési eljárást is meg fogja szüntetni Magyarország ellen.Az LMP szerint Paks 2 nemzetbiztonsági kockázatot jelent és rombolja a természetet, és a bővítés az egyik legnépszerűtlenebb projekt Magyarországon.Látva a kormány népszavazáshoz való viszonyát, az LMP mindent elkövet, hogy ne tudjanak belekötni a kérdésükbe - hangsúlyozta Szél Bernadett arra a felvetésre, hogy Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője korábban megpróbálkozott egy népszavazási kérdéssel, de az nem sikerült, mert a határozat szerint a referendum nemzetközi szerződést írna felül. A társelnök hozzátette, a mostani kérdés csak az első lépés, ha elutasítják, akkor addig folytatják a munkájukat, amíg olyan kérdést nem találnak, amit átengednek a döntéshozók.Ungár Péter ehhez azt tette hozzá, hogy a nemzetközi szerződésből származó kötelezettségről nem lehet referendumot tartani, de ez nem jelenti azt, hogy magáról a szerződésről ne lehetne kiírni a népszavazást.Nemzeti ügyről van szó, mindenkire számítanak, aki egyetért kezdeményezésükkel - válaszolta Szél Bernadett arra a megjegyzésre, hogy a Momentum Mozgalom nem zárta ki, hogy aláírásgyűjtést kezdeményezhet a témában.