Jól befürödtek a budapestiek

Forrás: Világgazdaság

Kiemelkedően alakult a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által üzemeltetett tizenegy fővárosi fürdő forgalma augusztus első felében, a strandok mellett az állandó fürdőkben is sok volt a látogató - írja a Világgazdaság . A rendkívül meleg napokon és a folyamatos hőségriadók idején egyes strandokra bő tíz éve nem látott tömegek érkeztek.A frissen felújított és kibővített Palatinuson például a tavaly augusztus 1-16. között mért forgalomhoz képest az idei azonos napokon 243 százalékos volt a növekedés, míg az ugyancsak megújult Paskálban 211 százalékos.A sokmilliárdos fürdőberuházások révén új élményelemekkel, egységekkel, játszóterekkel bővül a fürdők és strandok kínálata, így azok még növelhetik is látogatóik számát. Sőt - mint a Palatinus és a Paskál példája mutatja - télen is nyitva tarthatnak kinti és benti medencékkel.A hivatalos strandszezon szeptember 3-án zárul. A 11 fővárosi egység közül már csak a római és a pünkösdfürdői strand hidegvíz-bázisú, így ezek zárnak a legkorábban. Jó idő esetén a többinek még a kültéri medencéit is sokan használhatják egy meleg őszön is. Kedvező időjárás-előrejelzés esetén a fürdőüzemeltető cég akár meg is hosszabbíthatja a strandok nyitvatartását.