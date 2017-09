Jön a választás, gombamód szaporodnak a pártok

Forrás: Magyar Nemzet

Jelenleg országosan 222 bejegyzett párt van, és további 177 áll éppen bejegyzés alatt. Már a 2014-es választásnál is rengeteg új politikai formáció nevével ismerkedtek meg a választópolgárok, pedig akkor még csak 147 párt próbált volna bejutni a parlamentbe.Ráadásul az ügyészség 2015 májusában 38-at még töröltetett is a hivatalos nyilvántartásból, mert már két egymást követő parlamenti választáson nem indultak.- Semmi nem változott a 2014-es választási szabályokhoz képest, így semmi akadálya, hogy újra kamupártok induljanak 2018-ban - mondta a Magyar Nemzetnek Tóth Zoltán választási szakértő. Szerinte ezek létrehozása választási csalás. Azt Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke is megerősítette a Népszavának, hogy sokkal több párt veteti magát nyilvántartásba, mint 2014-ben, így biztos benne, hogy rengeteg szerepel majd a szavazólapon 2018-ban.A fő probléma szerinte is az, hogy állami támogatást kapnak a pártok a listaállítás után.Nagyon bőkezű a támogatás, 2014-ben a 18 országos listát állító pártnak összesen 5,8 milliárd forintot osztottak ki kampányra. Ebből 3,4 milliárd forintot pedig olyan pártok kaptak, amelyek listájára végül szinte senki sem szavazott.