Jönnek a választások, Orbán újra beveti csodafegyverét

Forrás: Napi.hu / Népszava

Szeptemberre szociális alapú áram- és gázárcsökkentési javaslatot dolgoz ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) - közölte a Népszavával Dorkota Lajos, a hivatal elnöke. A kedvezményezetti körbe beletartozhatnak a nehéz szociális helyzetűek, a nagycsaládosok vagy akár a nyugdíjasok is.Arra a kérdésre, hogy a lépés egyszerre történne-e meg - akár már a téli szezon előtt -, hangsúlyozta: mindkét energiatarifa-javaslatukat egyszerre terjesztik be, az azt követő döntéshozatalra viszont nincs ráhatásuk. Szavai szerint a többi közműre - például távhőre, a vízre vagy hulladékra - a vizsgálat nem terjed ki.A Népszava szerint az előkészítő munka során felmerült a Fidesz-körökben kommunikációs telitalálatnak tartott karácsonyi Erzsébet-utalványhoz hasonló rezsiutalvány ötlete is. Ez esetben a kedvezményt az állam állná; tarifacsökkentés esetén viszont azt a szolgáltatókra terhelnék. Nem mindegy: módszertantól függően a lakosság akár több mint 40 százaléka is rászorulónak minősül.Önmagában az ármérséklési terv - különös tekintettel arra a tényre, hogy 2018 elején választások következnek - a legkevésbé se fura. Az ellenzék - kiváltképp a szocialisták - három éve hasztalan követelnek további rezsicsökkentést arra hivatkozva, hogy a 2013-2014-es ármérséklési hullám óta a nemzetközi olajkurzus a harmadára esett, a lakosság rezsije mégse csökkent tovább.