József Attila szobrot állítanak a költő halálának helyszínén

Hosszú sor állt szerda délelőtt a Csukás Színház kapujában. De nem volt zárva a teátrum, pusztán megtelt az épület, elfogytak a jegyek a Mekk Elek előadásra. A nagy érdeklődés miatt délután kellett megismételni a gyerekek tömegét vonzó műsort - írja a Somogyi Hírlap.Öltözővel korszerűsítjük a színházat az idén, s az épület mögött egy teret is kialakítunk a gyerekeknek, hogy a műsorok előtt és után is találkozhassanak a Csukás-életmű figuráival - mondta Dorogi Sándor polgármester a megyei napilapnak nyilatkozva.Ám egy régi álmot is valóra váltanak: versutcát alakítanak ki a településen. Egy olyan sétányt, ahol néhány száz méteren verseket és részleteket lehet majd olvasni nagyjainktól. S mivel az idén decemberben lesz 80 éve, hogy elhunyt a nagy költő Balatonszárszón, egy szobrot emel a tiszteletére az önkormányzat.Dorogi Sándor úgy véli: minél inkább rá tud építeni a helyi lehetőségeire egy-egy község vagy város, annál színesebbé válik a Balaton is. A környezetet az idén még tovább színesítik a kulturális fejlesztések mellett: a százmilliós forrásból kerékpáros pihenők kialakítására is fordítanak.A reformáció emlékév kapcsán egy három kilométeres zarándoksétány is készül, mely többek között a nevezetes 1943-as szárszói Magyar Élet Konferenciának is emléket állít.Az utóbbi időben több fiatal a településre költözött, a polgármester szerint jelentős a gyerekek száma is. Továbbra is azon dolgoznak, hogy városi címet kapjon a község.