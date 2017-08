Juhász Péter ezzel a lépéssel Orbánnak segít hatalmon maradni

Szerző: Frey

Juhász Péter továbbra is úgy gondolja, két baloldali, ellenzéki listára van szükség a 2010 előtti és utáni pártok számára. A politikus egyébként úgy látja, hogy a szocialisták az Együtt egészségügyi programját is felhasználják - szerinte az is ezt bizonyítja, hogy pártjuk elnökségi tagja, Komáromi Zoltán is részt vett Botka László szocialista miniszterelnök-jelölt szombati, választási program ismertető rendezvényén."Mi azt rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a 2018-as választásokon a teljes ellenzék működjön együtt valamilyen formában. Ennek a formája a fő kérdés. Nekünk meggyőződésünk - ahogy a PM-nek is meggyőződése tudtommal, és más pártoknak is -, hogy két külön listára van szükség. Ez egy neuralgikus pont Botka László elképzeléséhez képest, aki egy nagy közös listát szeretne, egy 2014 típusú összefogást összehozni" - mondta Juhász Péter.