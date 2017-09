Juhász Péter nem adja fel

elmondtam már több helyen, hogy van esély legyőzni Orbánt úgy, hogy ne is a 2010 előtti kultúra uralja az ország politikáját. Új Pólusként neveztem meg a formációt, amivel ez a helyzet előállítható.



Meggyőződésem, hogy ha komolyan veszed, hogy miniszterelnök váljon belőled, és ne csak a pártod listavezetőjét nevezzétek el miniszterelnök-jelöltnek, először erről kell beszélni. Erről kell beszélgetni Karácsony Gergellyel - aki már jelezte is nyitottságát, erről kell beszélni Fekete-Győr Andrással, hátha elérhető, hogy ők is higgyenek a kormányváltásban, és erről kell beszélni velem is. Ezért jelzem most is, hogy rendkívül nyitott vagyok rá

Szerző: Konczik Márton

Juhász hozzáteszi:- írta levelében az Együtt elnöke.Juhász Péter egyértelművé tette, hogy az LPM, a Momentum, a PM és az Együtt által alkotott közösséget tekinti kormányváltó erőnek. Érdekes módon az MSZP-t meg sem említi. Ezek után komolyan felmerül a kérdés: komolyan gondolja, hogy csupán a kis pártok összefogása elegendő lehet a Fidesz legyőzéséhez?