Kamionszám lopják a fát az erdőből, mégsem jut a rászorulóknak

Forrás: sonline.hu

- A szociális tűzifa kiosztásáról a négytagú képviselő-testület döntött velem kiegészülve. 200 köbmétert igényeltünk, de sajnos csak 65-67-et kaptunk. Ebből nem tudtunk többet osztani, de így is 100 ember kapott a szociális tűzifából a településen - mondta a lapnak nyilatkozó Tompa Boldizsár Endre polgármester. - Abban reménykedtünk, hogy 125 köbmétert kapunk majd a Belügyminisztériumtól, de meg kellett állapítanunk a környező falvak lakóival együtt, hogy mind kevesebb jut szociális tűzifából mifelénk.Az önkormányzatnak nincsenek számottevő erdei, csak a zártkerti részből vágattak ki néhány fát a közelmúltban. Ezzel a munkával valóban egy "maszek" vállalkozót bíztak meg, és éppen azért, hogy fát méressen ki a rászoruló nemesdédieknek. Ezen felül az önkormányzat még a saját keretéből is adott a nehéz helyzetben lévőknek, köztük sok olyan idősnek is, akik nem tudtak kérni. De úgy tűnik, mindez nem elég.- Hiába kapnak egy-két köbméter szociális tűzifát a kérelmezők, egy kemény telet ezzel a mennyiséggel nem lehet kifűteni, különösen, ha több helyiségben is meleget akarnak egy épületben. Ezért van elégedetlenség, no és azért is, mert mi ellenőriztük, hogy jogosult-e az igény - mondta Tompa Boldizsár Endre. - Jövedelemigazolást kértünk a jelentkezőktől. Azok nem kaphattak szociális tűzifát, aki korábban eladták, és azok sem, akiknek a saját erdeikre vágási engedélyük volt, és szintén értékesítik a fát. Azok sem juthattak szociális tűzifához, akik korábban a megengedettnél több fát szedtek össze az erdőn.- Ki merem jelenteni, hogy lopják az erdőt, több száz köbméter fa eltűnik, kamionszámra hordják a fát. Polgárőrként is fájlalom, hogy ezt nem sikerült megfékezni - folytatta Tompa Boldizsár Endre. - Néhány éve a rendőrök letartóztattak egy csapat fatolvajt, de ezzel nem nincs vége...