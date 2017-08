"Kamuszerződéssel lopnak Orbánék 500 milliót"

MSZP

A trükk egyszerű: a Fidesz-kormány olyanért fizet, amire nincs is szükség.Semmi értelme, hogy a piaci verseny nélkül működő Nemzeti Közművek Zrt. arculatváltással kapcsolatos kommunikációs feladatokra 500 millió forintos szerződést kötött a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. alkotta konzorciummal. A lakossági gáz- és árampiacon ugyanis nincs verseny, az árak hatóságilag szabályozottak. Azt viszont tudjuk, hogy mindkét cég azé a Balásy Gyuláé, akinek érdekeltségei már eddig is 15 milliárd forintot kaszáltak a kormányzati gyűlöletkampány és a nemzeti konzultáció kommunikációs állami megbízásain.A mostani kamuszerződés célja nyilvánvaló: a Fidesz-kormány ezzel a trükkel játszik át újabb 500 millió forintot a magyar adófizetők zsebéből Balásy Gyulának.A Botka-kormány 2018-ban véget vet a fideszes lopásoknak. Az emberek nehezen befizetett adóforintjait arra fogjuk költeni, amire kell: működő egészségügyre, színvonalas oktatásra, magasabb fizetésekre és nyugdíjakra.