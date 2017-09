Karácsony Gergely pávatánca

Szégyen, de ebben is utolsók vagyunk az EU-ban

Szerző: Márkus

Az MTI augusztus 26-i híre szerint Botka László a Szegeden megrendezett Igazságos Magyarországot! című konferencián elmondta, a programjának alapelveit felvázoló tíz pontot átadta Karácsony Gergelynek, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének, aki ugyancsak jelen volt és hozzászólásban kifejtette, "Botka László mellett szívesen küzd egy igazságos Magyarországért, ellene pedig nem".Az MTI mai híre: A családtámogatással, az oktatással, az egészségüggyel, a korrupcióval és az euró bevezetésével is foglalkozik az Együtt 2018-as választási programja, a Szabadság és igazságosság című kiadványt szombaton mutatták be Budapesten. Az Együtt rendezvényén - amely azonos időpontban volt a szocialistákéval -, a Párbeszéd két társelnöke, Karácsony Gergely és Szabó Tímea is részt vett.Az Együtt korábbi döntése értelmében az MSZP-vel nem kívánnak együttműködni a 2018-as választáson.Most már csak az a kérdés: mi a célja Karácsony Gergely pávatáncának?