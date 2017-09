Karácsony Gergely világossá tette, miért nem ment el az MSZP választmányi ülésére

"Amikor az ember az újságban olvas híreket azzal kapcsolatban, hogy mások milyen feladatot bíznának rá, akkor az nem annyira elegáns. Az, hogy mások szerint én írom a kulturális programot, tök szuper, csak én erről eddig nem tudtam. Úgy érzem, kicsit félrecsúszott ez a dolog."

Zárt ajtók mögött Botkát többen is bírálták

Szerző: Kátai B. Zsolt

Éppen ezért volt komoly üzenete annak, hogy Karácsony Gergely - az előzetes információkkal ellentétben-, nem ment el a rendezvényre.Annak ellenére, hogy a PM csupán egyszázalékos párt, mégis komoly üzenetértéke lett volna, hogy egy ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje felsorakozik a Botkát támogatók csapatába. Nem így történt, Karácsony Gergely ugyanis inkább egy barátja esküvőjét választotta. Legalábbis ezt nyilatkozta az ATV ma reggeli műsorában, a távolmaradásának okait firtató kérdésre.A döntésének okairól azt mondta:A bemutatott eredmények láthatóan nem elégítették ki a választmány tagjait. Korábban sosem fordult elő, hogy megválasztását követően az MSZP miniszterelnök-jelöltjét bírálják a párttagok. Botkát viszont hol udvarias, hol szenvedélyes formában többen is kritizálták.A zoom.hu beszámolója szerint is a szövetségesként bemutatottakról a többség véleménye az volt, hogy "rendes emberek, csak éppen nem hoznak érdemben szavazatokat. Gyakorlatilag nincs érdemi szövetségesünk".Botka beszédéből a kormányt és Orbánt kritizáló részeket szinte mindenki dicsérte. Amit sokan hiányoltak, az az volt, hogy Botka nem nyitott a szövetségesként várt pártok felé, mondjuk azzal, hogy bejelenti: jövő héten várja őket egy egyeztetésre. Ehelyett sokakban csalódást okozott, hogy továbbra sem akar hallani a DK-ról vagy Gyurcsányról, sőt még meg is sértette őket a beszédében.