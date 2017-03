Katasztrófahelyzetre készítik fel az óvodásokat

Forrás: veol.hu

Ebben segít az apróságoknak a Mintamókus program, amelyet Antal Istvánné várpalotai óvodapedagógus dolgozott ki Lukács László tűzoltó őrnagy, várpalotai katasztrófavédelmi megbízottal. - A program célja, hogy az óvodásoknak bemutassuk a katasztrófavédelem tevékenységét - mondta a veol.hu -nak Helt Ákos tűzoltó törzsőrmester, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője.Veszprém megye az országban a harmadik legveszélyeztetettebb a veszélyes üzemek szempontjából. Többek között ezért is tartják fontosnak megtanítani a csemetékkel azt, hogy egy esetleges katasztrófahelyzet esetén milyen alapvető dolgokat kell elmondani a felnőtteknek, illetve mit és hogyan tegyenek a segítség megérkezéséig.A program a település jellegzetességeire is ráirányítja a figyelmet. Várpalota környékén található például Közép-Európa legnagyobb összefüggő lőtere, ahol bárki találhat robbanótesteket egy kiránduláson. Az óvónőknek köszönhetően az óvodások jól tudják, mit kell tenni s kit kell értesíteni, ha az erdőben vagy a lőtéren bombának látszó tárgyat, veszélyes hulladékot találnak. Ahogy a veszélyt jelző piktogramokkal is tisztában vannak az apróságok.Az elmúlt négy évben a Lurkó Kuckó Óvodában több mint hatvan, három-hét éves korú gyermek sajátította el a tudnivalókat. Tisztában vannak azzal, mit kell tenni földrengés vagy épp szélsőséges időjárás esetén, de az említett lőtéri veszélyekkel kapcsolatban is úgymond képben vannak a gyermekek.