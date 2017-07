Kellemes anális örömszerzést kívántak Orbánnak

- "Ez a cucc drágább volt nekünk, mint a Seuso-kincsek, haszna kb ugyanannyi."



- "A díj bizonyára anális örömszerzésre is kiválóan alkalmas, kívánom, hogy kedves Miniszterelnök Úr lelje benne örömét ilyen módon is. Köszönjük az eddigi munkáját, nagyon hálásak vagyunk Önnek: vezérünknek, apánknak, szellemi és spirituális vezetőnknek!"



- "Gondolom ettől az elismeréstől a lepukkadt egészségügy, az oktatás, az éhező gyermekek és a nyomorgó családok is jobban érzik magukat."



- "Tisztelt Miniszterelnök Úr! Szentséges Nagyurunk!

Strómanként, Oligarchaként Önökre fogok szavazni! Az Önök kormányzása alatt, szédületes ütemben gyarapodok rokonaimmal egyetemben! Hajrá Oligarchák! Hajrá Strómanok! Hajrá Jogászbűnözés!"

Szerző: Jász

A vizes sportokat összefogó nemzetközi szövetség elnöke azt mondta: biztos benne, hogy a FINA történetének legnagyszerűbb vb-je ez a mostani. Magyarország a világ egyik legcsodálatosabb országa, Budapest varázslatos, akárcsak az itt élő emberek.Bizonyára a FINA elnöke nem véletlenül dicsérte meg a magyar embereket, hiszen pontosan tudja, hogy ennek a csodálatos országnak a csodálatos polgárai annyira szeretik a sportot, hogy a stadionok érdekében még a kórházi CT-kről is képesek lemondani.A miniszterelnök Facebook oldalán sokan meg is köszönték, hogy miközben migránsok milliói ostromolják Magyarország határait, ennek a drága jó embernek még arra is futja az erejéből, hogy szórakoztassa a népét és némi aprópénzből megrendezzen egy ilyen nagyszerű sporteseményt.Néhányat idézünk Orbán Viktor közösségi oldalán található hálálkodó kommentekből: