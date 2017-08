Képtelen elbánni Orbánnal az EU

Forrás: Napi.hu

Nem minden geopolitikai változás olyan, mint egy földrengés. Van amelyik fokozatosan történik látszólag békésen, elkerülve a lapok címoldalait és a hírportálok vezetői híreit. Ilyen változás a liberális demokrácia eróziója Kelet-Közép-Európában - írja a Huffingtonpostban Corey Cooper nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó amerikai politológus. A cikket a Napi.hu szemlézte.A két országban szándékosan gyengítik a demokratikus intézményeket, a jog uralmát és bizonyos emberi jogok érvényesülését. A helyzet ingatag, a kilátások sötétek - nem pusztán az érintett államok lakói, hanem az európai projekt egészének nézőpontjából. Az Orbán- és a Kaczynski-rendszer nyílt szembenállása az EU-val nagyobb veszély, mint a brexit vagy Donald Trump amerikai elnöksége - véli a politikatudós.Mindezek alátámasztására egy-egy bekezdésben összefoglalja a Lengyelországot kormányzó Jog és Igazságosság (PiS), illetve a Magyarországot irányító Fidesz viselt dolgait. Sok a hasonlóság: mindkét radikális jobboldali politikai erő olyan törvényeket tolt át parlamenti többségére támaszkodva, amelyek aláássák országaik igazságszolgáltatásának függetlenségét, illetve korlátozzák a sajtószabadságot.A Huffingtontpost cikkírója emlékeztet Orbán Viktor 2014-es tusnádfürdői beszédére, amelyben az illiberális demokráciát fényezte, illetve kiemeli a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítését szolgáló törvényt. Összességében mindkét ország eljutott oda, hogy az EU az uniós szavazati joguk felfüggesztésével fenyegesse őket, amit az európai alapszerződés 7. cikkelye tesz lehetővé olyan EU-tagállamok esetén, amelyek nem tartják magukat az uniós alapelvekhez.Miért veszélyesebb ez a konfliktus, mint a brexit? Végül is az Egyesült Királyság kilépésével az EU egyik legnagyobb gazdasági és katonai hatalma vonja ki magát Európa összefogásából. Azért, mert a brexit nem dominóhatással járt, mint sokan jósolták, hanem javította az EU elismertségét. A válás csúnya vitákat hoz, de egy idő után vége lesz, és Európa folytathatja a maga útját.Hasonló a helyzet Trumppal. Nagy riadalmat keltett, amikor ellentmondó nyilatkozatokat tett arról, hogy a vezetése alatt álló USA tartja-e magát a NATO alapszerződésének ahhoz a passzusához, amely szerint bármely tagállamot ér támadás, azt a többiek is ellenük irányuló agressziónak tekintik, és hadseregeik kisegítik egymást. Az európaiak második reakciója az volt, hogy erősítik közös védelmi képességeiket, azaz ahogy a brit kilépésre, úgy erre a problémára is van megoldásuk.Ezzel szemben arra a kihívásra, amelyet az illiberális lengyel és a magyar rendszerek jelentenek, nincs válaszuk. Brüsszel fenyegetőzik, amit Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke, Lengyelország tényleges vezetője jórészt figyelmen kívül hagy. Bármilyen hatékony szankció a két ország ellen egyhangú döntést igényelne az EU-tagállamoktól, ami lehetetlen, hiszen kölcsönösen megvétózhatják ezt egymás védelmében.Ez a helyzet megkérdőjelezi az Európai Unió alapértékeit és kohézióiját. Az EU nem egyszerűen demokráciák, hanem liberális demokráciák államszövetsége - ahogy azt az alapszerződése is kimondja -, ám Magyarország és Lengyelország csatlakozott az illiberális demokráciák bővülő köréhez Oroszország, Törökország mellé.Mivel ez az EU-n belül történik, ez az unió egzisztenciális belső válsága. Nem egy kialakulóban lévő krízisről vagy egy lehetséges kihívásról van szó, hanem egy létező és a politikai folyamatokat befolyásoló veszélyről, amelyre jelenleg nincs világos válasza, gyógymódja Európának - véli az amerikai politológus.