Kérem szépen, segítsenek!

Szerző: Havasi Gyopár

Nem is lenne ezzel semmi baj, mert Isten lássa lelkem, nagyon szívesen megteszem, és vállalnám a telefon központosi állást is.... csak akkor ezt a másikat, a nővérit, már nem tudom csinálni, mert a kettő együtt ,egyszerre nem megy. De tényleg, semmi gond, csak így baromi nehéz nem hibázni, nem kihagyni semmit, ha egy mondatot, tíz részletben tudok leírni.Volt olyan eset, hogy a végén már úgy összezavarodtam, hogy azt írtam le az ápolási dokumentációban amit a telefonban mondtak. Igen tudom, hogy az a hír járja, hogy a NŐK egyszerre többfelé is tudnak figyelni, csak szerintem nem mindegy, mennyi is az a több. Minden tiszteletem Bell-nek, de az utóbbi időben úgy érzem, lehet hogy meglennénk a telefon felfedezése nélkül is.Néha komolyan az az érzésem, hogy azt hiszik a nővérek valami különleges bio-robotok, akik fejében beépített helymeghatározó egység van, átlátnak a falakon. Meg tudják mondani, melyik orvos éppen hol van és mit csinál, s ha éppen nincs ott, mikor lesz ott, mikor ügyel, mi a mobilszáma és mikor megy szabadságra. S mindezt úgy, hogy közben ami ténylegesen a munkám, az ápolói munkám lenne, a bent fekvő betegek ellátása, azzal nem haladok sehova, mert állandóan szól a telefon és valami olyan dologgal kell foglalkoznom, udvariasan és kedvesen, ami egy osztályos ápolónőnek nem lenne feladata.Lehetne feladata és talán meg tudná keresni az orvost, egy negyed óra alatt, de akkor ki foglalkozik a betegekkel? Erre nincs külön ember felvéve. Mindenki túlterhelt, mindenki hárít, tolja tovább a plusz feladatokat, de az ápolók már nem tudják kire, hova hárítani. Rajtuk csapódik le minden. Engedjék meg, hogy néhány kulisszatitkot megosszak Önökkel. (Szeretnék némi betekintést engedni a munkarendünkbe, hátha ez segítség lehet a betegek, és hozzátartozók számára.)Egy fekvőbeteg osztályon sajnos nagyon kevés ápoló dolgozik és mindenkire szükség van a betegfürdetéshez, ami reggel 06-tól 08-ig eltart. Ez idő alatt kérjük, ne tessenek telefonálni, mert egészen egyszerűen nincs aki felvegye a telefont, hiszen éppen az Önök beteg családtagjaikat fürdetik.Van, hogy a takarítónéni, már nem bírja tovább cérnával a telefon könyörgését és felveszi, de Ő nem tud önöknek semmi olyan információval szolgálni, amire kíváncsiak. A nővéreket pedig miközben egyik emeli, fordítja a másik mossa a beteget, nem hagyhatják ott és Önök sem örülnének, ha miközben Önöket fürdetik, elmenne a nővérke telefonálni. Ez nem lenne helyénvaló.08-tól 09-ig reggeliztetés, gyógyszerelés, injekciózás, hőmérőzés, vérnyomásmérés, EKG készítés, vérvétel, zajlik. A telefonokat valamiért mindig a nővérszobába kapcsolják. Nyilván azért, mert minimum egy nővér biztos ott van valahol, és az majd biztos felveszi... A nővérszoba az nővérszoba, benne van a nevében, többnyire nővérek tartózkodnak benne. A nővérszobában történik az injekciók, infúziók előkészítése, ami nagyon nagy odafigyelést igényel. Ha eközben csörög a telefon, (egyrészt nagyon zavaró) másrészt nem azért nem vesszük fel, mert nem akarjuk, hanem mert injekció felszívása közben TILOS !Ha orvossal szeretnének beszélni és reggel 08-kor a nővérszobát hívják, nem fognak tudni orvossal beszélni, mert az orvosok reggel 08-ra jönnek dolgozni. Az ügyeletes orvos, aki egész éjjel szolgálatban volt, ekkorra már nagyon fáradt, pláne egy kimerítő ügyelet után, vagy ha épp az Önök hozzátartozója életéért küzdött hajnal ötig.08-tól 09-ig az orvosok szakmai megbeszélést tartanak, az ügyeletes orvos beszámol nekik az éjszakai betegfelvételekről és a bent fekvő betegek panaszairól, kivel mi történt, melyik betegnél kellett beavatkozni.Ezek fontos információk a betegek, azaz az Önök hozzátartozóinak gyógyulását szolgálják. 09-től zajlanak a vizitek, vizsgálatok, betegfelvételek, műtétek, amelyek mind az ápoló személyzet, mind az orvosok részéről odafigyelést, koncentrációt igényelnek. Délben ebédeltetés, gyógyszerosztás a labor és vizsgálati eredmények számítógépre vitele, kiértékelése, kórdokumentációban történő rögzítése történik, majd meghatározott menetrend szerint nagyvizitet tartanak.Joggal merül fel a kérdés: akkor mégis mikor és hová telefonáljanak? Nem tudok örökérvényű és mindig bevált receptet adni rá, de célszerű a kora délutáni órákban telefonálni, mert addigra már lezajlanak a vizitek, megvannak a vizsgálati eredmények, és lényegi információkkal gazdagabb felvilágosítást kaphatnak a betegük KEZELŐ ORVOSÁTÓL!A kora délutáni óráktól kezdve az orvosok többnyire az irodában vannak, a távozó betegek zárójelentéseit diktálják az adminisztrátornak. Ekkor rendelik meg a betegszállítást és ekkor érdemes tisztázni, hogyan szeretnék hazajuttatni és hová (a saját otthonába, vagy a családhoz) a beteget.Nagyon fontos! A nővérke, sem telefonon, sem személyesen nem adhat felvilágosítást a beteg állapotát és a betegség kilátásait illetően. Csak azt mondhatja el a betegről, hogy evett, ivott, aludt vagy esetleg nyugtalan volt.A vizsgálati eredményekről és diagnózisról kizárólag a KEZELŐORVOST KÉRDEZHETIK!Az is fontos, hogy ha ügyeleti időben kerül a beteg felvételre, aki orvos felveszi, az nem biztos hogy a kezelő orvosa is lesz egyben, hiszen Ő "csak" az ügyeletes orvos. A kezelőorvosa az lesz, akinek a kórtermébe fog kerülni. Erről mindig tájékozódjanak, mielőtt felvilágosítást kérnek. Az ügyeletes orvos is tud bizonyos mélységig felvilágosítást adni, ha átnézi a beteg dokumentációját és persze ha van rá ideje (ami sajnos nagyon ritka, mert folyamatosan dolgozik, ingázik egyik rosszullétes betegtől a másikig ).Ezért ha egy mód van rá, mindig a kezelőorvost keressék és vele konzultáljanak. Ha nagy a család - ami nagyon szép dolog -, és természetes hogy aggódnak a beteg családtagjukért, arra kérjük önöket alakítsanak ki egymás között, információs csatornát, legyen meg, ki hív kit és így elég ha egyikőjük beszél a kezelőorvossal, aki el tudja mondani a többi családtagnak, mit mondott az orvos. S ami még nagyon fontos: szörnyű látni, mikor a szuszogni alig bíró idős beteget, 5 percenként hívják ki telefonhoz, mindig más és más családtag keresi...Ez nem tesz jót neki, sőt esetenként nagyon sokat ront az állapotán. Adjanak a betegnek egy egyszerű kezelésű mobiltelefont, amit egy gombnyomással fel tud venni az ágyban fekve is és csak akkor hívják, fel többen, ha már kapott valamilyen kezelést és egy kicsit jobban van.Ha telefonálnak, ne csak azt kérdezzék meg "hogy van mama?" hanem mindig kérdezzenek rá, van-e valamire szüksége. Nem fogyott-e el a tusfürdő, vagy a tiszta hálóruha, esetleg törölköző? Volt-e bent valaki, aki hazavitte kimosni a szennyest stb.Ezek apróságok és azt gondoljuk nem kell róla beszélni, de sajnos egyre inkább az a tapasztalat, hogy bizony kell.Segítsük egymást a betegek mielőbbi gyógyulása érdekében.