Keresztényi derűt ígér őszre a közmédia

Forrás: OTS

Mint írják, a Duna Televízión nyolc, míg a Kossuth Rádióban tíz vallás és felekezet műsorai láthatók vagy hallhatók. Minden egyház jelentkezik hitéleti magazinokkal, egyházi hírekkel és istentiszteletek, misék közvetítésével. Az általánosabb megközelítésű vallási műsorok vezérelve az ökumenikus szemlélet. A Dunán jelentkezik az Isten kezében című portré-dokumentum műsor, amelyben híres emberek vagy példamutató közösségek életét ismerhetik meg a nézők minden héten.Fiatalokra fókuszáló sorozat az Új nemzedék, amely középiskolás és egyetemista fiatalok történetein keresztül mutatja meg a fiatalok hitét. A műsor kéthetente jelentkezik a Dunán. Önkéntesek címmel egy havi riportműsor pedig a kereszténység és az önkéntesség kapcsolatát ismerteti, A sokszínű vallás c. műsor pedig továbbra is a kisebb egyházaknak ad lehetőséget a bemutatkozásra.Október 21-én az altöttingi zarándoklaton forgat a köztelevízió főadója, mely a nyugati magyar katolikusok egyik legfontosabb ünnepe.További őszi műsorkülönlegességgel is várja a közmédia a vallási műsorok nézőit. Az 500 éves reformáció jegyében "Re: formáció - Megújuló világ" című protestáns középiskolai műveltségi és vallástörténeti vetélkedő látható az M5 műsorán. Ünnepi református istentiszteletet láthatnak a Duna televízió nézői Kolozsvárról, a Protestáns Teológiai Intézetből Balog Zoltán és Orbán Viktor részvételével.A Magyarországi Evangélikus Egyház megrendelésére készült el Richly Zsolt 10 részes, Luther Márton életét bemutató rajzfilmsorozata, amely október elejétől lesz látható a Dunán. A Reformáció500 emlékévet egy ökumenikus Istentisztelet zárja a Papp László Arénában, ami a Duna televízió két órás élő közvetítésén keresztül követhető.Szenteste vigilia misét közvetít Rómából Ferenc pápa celebrálásban a Duna World, majd éjféli misével jelentkezik a Duna. December 25-én a pedig a karácsonyi református istentiszteletet közvetíti a nemzeti főadó a Debreceni Nagytemplomból, majd Rómából az Urbi et orbi áldást követhetik figyelemmel nézőink - olvasható az MTVA Sajtóosztályának közleményében.