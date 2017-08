Kern András levélben könyörgött Sorosnak, hogy adjon neki pénzt

Pokoli hőségben szenvednek a gyerekek a szombathelyi kórházban

A gyerekek rokonai fel vannak háborodva. Azt mondják, inni sem adnak a betegeknek eleget, nekik kellett vinni hideg vizet a gyerekeknek.

34 fokot mértek már reggel a szombathelyi kórház gyerek intenzív osztályán - számolt be a Tények. A kórtermekben ugyan van légkondicionáló, mégsem kapcsolják be, így a legsúlyosabb, rákos beteg gyerekek is ilyen brutális melegben fekszenek.Aki hallott az esetről, mind azt mondja, hogy nagyon bosszantja, hogy ilyen körülmények között k...