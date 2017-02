Két menekültet fogadott be a váci püspök

Forrás: hirtv.hu

Aki teheti, fogadjon be a menekültstátuszt már elnyert, tehát legálisan Magyarországon tartózkodó menekülteket, mert ezzel segít a legtöbbet azoknak az integrációjában, akik szeretnének nálunk maradni - mondta a Hír TV Magyarország élőben című műsorunkban Beer Miklós.A Váci Egyházmegye püspöke két menekültet fogadott be, akik most a váci püspökség ellátásában segítenek. Beer Miklós szerint a legfontosabb, hogy megismerjük a menekülteket, mert így oldódhatnak a velük kapcsolatos félelmek."Azt tapasztalom, hogy nagyon sok emberbe félelem van, és én ezért tartom fontosnak, hogy személyesen találkozzunk velük, és hallgassuk meg őket. Hogy mi volt az indítéka, hogy eljöttek, az ember szívfacsaró történeteket hall, hogy ivóvízhiány van ott Afrikában, nagyon sok folyó mérgezett a különféle vegyi üzemek felelőtlensége miatt. a Boko Haram terrortámadásai elől menekülnek. A személyes sorsukat kellene megérteni, és akkor már elmúlna a félelmünk, én ebben hiszek" - mondta el Beer Miklós püspök.