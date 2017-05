"Mostanában azt érzem a TV2-vel kapcsolatban, hogy olyan mint amikor van egy homoszexuális fiú, aki mindenképp be akarja bizonyítani, hogy hetero. De nem, nem kell elmondani, hogy nálunk minden rendben van, hogy nem szabályoznak felülről, és nekünk nem mondanak olyat, hogy nekünk mit kell mondani.



Soha az elmúlt két vagy három évben, mióta ez a tulajdonosi kör van, nekem soha nem mondtak olyat, hogy mit kell mondanom, vagy ami nagyon fontos, hogy nem ezt kell mondanom, hanem mást. Mindig számon kérnek minket, akik ott dolgoznak, a Hajóst is, a Friderikuszt is, volt, hogy engem is, hogy 'mit képzel, magától lesz legitim az egész'.



Nem lehet olyan opció, hogy mi egyetértünk azzal, amit ők képviselnek? Miért kell azt gondolni, hogy az az igazság, amit önök mondanak?



Ki a f*szt érdekel a politika? Engem nem érdekel a politika. Én egy olyan cégnél dolgozom, akiknek elvileg lehet, hogy van valami közük valamilyen politikához, de én a fizetésem egy olyan embertől kapom, akinek ha megnézzük a szakmai útját például, akkor nagyon sok embernek Magyarországon előre kellene köszönnie csókolómmal neki"

Forrás: Blikk / 24.hu

- mondta Majka, aki ezek szerint nem valószínű, hogy Hajós Andráshoz hasonlóan politikai okokból otthagyná a TV2-t.