Kiakadt a megyés püspökre a két ismert műsorvezető

Forrás: Bors

"Minden gyerek ugyanolyan! És most megyek az én "bűnben fogant" kislányomhoz, aki a legtisztább, legtermészetesebb teremtmény ezen a világon" - írta ki Facebook oldalára Ördög Nóra.A műsorvezető e gondolatokat azzal kapcsolatban írta, hogy Veres András győri megyéspüspök szerint nem helyes dolog részt venni a lombikprogramban. Elképesztő lavinát indított el a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Veres azzal, hogy kijelentette: a Katolikus Egyház számára nem elfogadható a mesterséges megtermékenyítés. A püspök a kormányt is kritizálta: nem ért egyet azzal, hogy a kabinet megnövelte a lombikbébiprogram támogatását.Ahogy a Bors írja, a szokatlanul éles bírálat futótűzként terjedt, sokan megdöbbentek rajta, még akkor is, ha utólagos magyarázat szerint a megyéspüspök alapvetően az embriók lefagyasztása ellen akart szót emelni. Anyák és apák állnak értetlenül a kijelentés hallatán.Hazánkban minden harmadik nő meddőségi problémával küzd, Ördög Nóra például több száz hölgynek adott reményt azzal, hogy kiállt a nyilvánosság elé, és elmondta kálváriáját, amely happy enddel végződött. A lombikprogramnak köszönheti első gyermekét, Micit.Kaszás Géza, Béres Alexandra, és Sági Szilárd is azon szülők közé tartoznak, akik párjukkal együtt azért hálálkodnak Istennek, mert létezik a mesterséges megtermékenyítés, amely nélkül nem tapasztalhatták volna meg, hogy milyen gyermeket nevelni.- Mindenkinek a szíve joga eldönteni, hogy mit gondol a lombikról - kezdte a Borsnak Sági Szilárd, aki két gyermekét köszönheti ennek a beavatkozásnak.- Mi nagyon örülünk annak, hogy létezik és van ez a lehetőség. Büszke apuka vagyok, és lombik segítségével lettek gyerekeim. Ha ezt az úriember nem tartja tiszteletben, legyen az ő baja. Én tiszteletben tartom az ő vallását, ő meg tartsa tiszteletben, hogy gyereket szeretnék - fejtette ki véleményét Sági.