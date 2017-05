Kibertámadás érhetett angliai kórházakat

Forrás: MTI

A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai részlegének tájékoztatása szerint az érintett kórházak zömében akadozik a telefonszolgáltatás és a számítógépes rendszerek működése. Ezekben a kórházakban felfüggesztették a nem sürgősségi problémával jelentkező betegek fogadását.A szolgálat digitális rendszereit kezelő részleg - NHS Digital - pénteken kora este kiadott közleménye szerint a probléma tizenhat angliai körzetben, köztük London, Blackburn, Nottingham, Liverpool és Manchester egyes kórházaiban jelentkezett.Az NHS Digital szerint úgynevezett ransomware támadás történhetett, vagyis az egészségügyi szolgálat informatikai rendszereiben egy olyan számítógépes vírus terjedhetett szét, amelynek készítői pénzt követelnek a felhasználóktól a rosszindulatú program által zárolt adatok hozzáférhetővé tételéért (a ransom váltságdíjat jelent).Egyes kórházak jelzései szerint az érintett számítógépeken megjelenő üzenetek 300 dollárnak megfelelő összeget követelnek a bitcoin nevű virtuális valutában. Az NHS Digital közölte, hogy eddigi vizsgálatai alapján a Wanna Decryptor nevű számítógépes vírusvariánsról lehet szó.Több kórház maga állította le informatikai rendszereit, hogy megvédje adatbázisait a behatolási kísérletektől.Sok körzeti orvos is arról számolt be, hogy nem fér hozzá betegei elektronikusan tárolt adataihoz, köztük az elvégzett vizsgálatok leleteihez.Az NHS szerint ugyanakkor nincsenek arra utaló jelek, hogy a kibertámadás elkövetői hozzáférhettek a páciensek személyes adataihoz. Az eddigi vizsgálat alapján feltételezhető, hogy a támadás Nagy-Britannián belül Angliára korlátozódott, az NHS skóciai és walesi részlegei nem észleltek zavarokat számítógépes és távközlési rendszereik működésében.A brit kormány elektronikus kommunikációfigyelő kémszolgálatának (GCHQ) országos kiberbiztonsági központja (National Cyber Security Centre, NCSC) és az Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) is vizsgálja az incidenst.Spanyolországból is hasonló kibertámadási kísérletről érkeztek hírek pénteken.