Kifütyülték az államtitkárt a Pécsi Nemzeti Színházban

Forrás: Szabad Pécs / hvg.hu

Hangos köhögéssel, közbetapsolással és fütyüléssel is jelezte a közönség szeptember 16-án, a Pécsi Nemzeti Színházban, az Állami Népi Együttes előadása előtt, hogy nem kérnek többet abból a propagandabeszédből, amelyet Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár mondott - írja a Szabad Pécs nyomán a hvg.hu "Az est sztárja, Dr. Hoppál Péter államtitkár úr 15 percben mondott pár keresetlen szót, a délszláv háborúról 1992-től kezdve, Pécs újabb elnyert díjáig (a legjobb európai desztináció), és annak is örült, hogy az UNESCO listájára került a Gandhi-gimnázium. De ez az egész csak felvezetésként szolgált ahhoz, hogy elkezdje méltatni a 2010 óta elért fantasztikus kulturális eredményeket, és mindent, amit a kormány tett Pécsért" - fogalmaznak az egyik beszámolóban.A közönség egy része a fejét fogta, és utána hangos köhögéssel igyekezett tudtára adni, hogy elég volt a propagandából. Kétszer közbe is tapsoltak, hátha akkor abbahagyja, de nem hagyta - tették hozzá.Egy a másik szem- és fültanú azt mondta a lapnak: a végén néhányan még ki is fütyülték a kampányoló államtitkárt.