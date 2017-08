Kipusztulás szélére kerülhet Magyarországon ez az állatfaj

Forrás: InfoRádió

- Drasztikusan csökkent a fecskeállomány az utóbbi években a Magyar Madártani Egyesület felmérései alapján. A molnárfecskék száma 65 százalékkal, a füsti fecskéké 44 százalékkal, a partifecskéké 30 százalékkal lett kevesebb 10 év alatt. - A legnegatívabb előrejelzések szerint elképzelhető, hogy 15-20 éven belül teljesen elfogynak Magyarországról a fecskék.Ilyen borús képet festett Molnár Marcell, a Magyar Madártani Egyesület Kaposvári Helyi Csoportjának elnöke a sonline.hu cikkében - számolt be az InfoRádió Pedig azt jó tudni, teszi hozzá a szakember, hogy ezek a madarak rengeteg rovart fogyasztanak el, akár 10 kilogrammot is egy-egy nyár alatt.Több tényező is van, ami befolyásolja a fecskék létszámát, s mivel ezek összeadódnak, ez már jelentős csökkenést eredményez:- Még mindig sokan leverik a fecskefészkeket a házaik faláról.- A városokban a hőszigetelés és a panelfelújítás során több száz fészek semmisült meg.- Az állattartás visszaszorulása miatt a falvakban jelentősen csökkent a táplálékforrásuk.- A szúnyogok irtása is tovább csökkentette a populáció számát.- A klímaváltozás miatt egyre nagyobb távokat kell megtenniük ősszel, így nagy arányban elpusztulnak a vonulás során. Sőt, vannak olyan afrikai országok, ahol vadásszák is a fecskéket.