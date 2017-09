Kiszelly Zoltán és a halotti görbék

Forrás: hirado.hu

A szakértő szerint más szempontból is felfedezhető hasonlóság a 2013-as és a 2017-es helyzetet illetően. Ugyanúgy kudarcot vallott Bajnai Gordon az előző választási ciklusban, ahogyan Botka László miniszterelnök-jelölt néhány hónapja, amikor a bizonytalanok, illetve a más pártokra szavazók köréből próbálták követőik számát emelni.Bajnai Gordon annak idején azt gondolta, hogy ha a meglévő ellenzéki pártok nem tudnak hasznot húzni a bizonytalanok nagy számából (amely törvényszerűen a frissen felállt kormány első intézkedései után erősödik meg), akkor egy új "erőnek" kell ezt megtennie. Bajnai tervét kezdetben siker koronázta, ám aztán elmúlt a csoda - részletezte Kiszelly Zoltán -, és pártja, az Együtt PM támogatottsága is vízszintes vonallá változott.A helyzet most is hasonló a politológus szerint. Botka László is azzal próbálkozott - azt ígérte -, hogy egymillió új szavazót hoz a bizonytalanok közül, vagy más pártok táborából. A Jobbik is ezzel próbálkozik - tette hozzá zárójelben Kiszelly.Ám ahogy Bajnai kudarcot vallott ebben és végül az MSZP-vel kellett kiegyeznie, úgy Botkának sem sikerült új szavazókat hoznia, sőt, a meglévő tábor is csökkent valamelyest.Vagyis 2017-ben ott tartanak, ahol jó néhány évvel ezelőtt: valamiféle összefogást kell összehozni, amelyben a együttműködnek a népszerűtlenné vált "régi" politikusok és pártok, valamint az úgynevezett új erők - mondta Kiszelly Zoltán.