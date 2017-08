Kocsis Máté zaklatás miatt újra a bíróság előtt

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az újraindult elsőfokú per első tárgyalási napján az ügyben eljáró bíró, Gál Zsófia Lívia az iratokat ismertetve felidézte, az előző eljárásban az elsőfokú bíróság elutasította a felperes keresetét.A jogvédő szervezet fellebbezett és a másodfokon eljáró bíróság kimondta, helye van a közérdekű igényérvényesítésnek a felperesi oldal által, azaz indíthat ilyen jellegű személyiségi jogi pert az alperesekkel szemben, továbbá Kocsis Máté nem magánszemélyként, hanem polgármesterként tette a bejegyzést, ezért az egyenlő bánásmód törvény személyi hatálya kiterjed rá.A másodfokú bíráság azért helyezte hatályon kívül az elsőfokú ítéletet, mert az elsőfokú bíróság nem foglalt állást arról, hogy az említett Facebook-bejegyzés zaklatásnak minősül-e - mondta el Gál Zsófia Lívia, hozzátéve, hogy a másodfokú bíróság szerint ezért bizonyítást kell lefolytatni.Kocsis Máté 2015. augusztus 4-i Facebook-bejegyzésében egyebek mellett az áll: "a nemrég felújított II. János Pál pápa terünket teljesen tönkretették a népvándorlók.Sátrakat építenek, tüzet raknak a parkban, szemetelnek, őrjöngenek, lopnak, késelnek, rongálnak. Ennyi emberi ürülék pedig még soha nem volt közterületen. Ezért a mai napon határozottabb fellépésre és erőforrás-átcsoportosításra utasítottam a közterület-felügyelőket, és ugyanerre kértem a rendőröket is."Az alperesek jogi képviselője szerint nem valósult meg az emberi méltóság sérelme, a zaklatás, az elsőfokú alperesnek - az önkormányzatnak - a bejegyzéshez nincs köze, Kocsis Máté véleményt nyilvánított a közügyet érintő bejegyzésében a látott állapotokról lakossági bejelentések alapján, kellő körültekintés és gondosság mellett, továbbá a bejegyezés - amely politikai vita keretében történt meg - állításai megfelelnek a valóságnak.Vitatják azt a felperesi álláspontot is, hogy a bejegyzés általában vonatkozott minden migránsra.A Magyar Helsinki Bizottság az egyenlő bánásmódról szóló törvényre hivatkozva perelte be Kocsis Mátét és az általa irányított önkormányzatot, ugyanis a jogvédő szervezet szerint a nyilvános, "menekültek ellen uszító" bejegyzés megbélyegző, előítéltek erősítésére, a gyűlölet felerősítésére alkalmas.A felperes jogi képviselője fenntartotta, hogy az eljárásban szükségtelen a valóság bizonyítása, azt kell vizsgálni, hogy félelemkeltő, ellenséges környezet kiváltására alkalmas-e a bejegyzés. Vitatta azt is, hogy akkor a II. János Pál pápa téren napi szinten őrjöngtek, késeltek, rongáltak volna.A bíróság az ügyben várhatóan november 14-én hirdet ítéletet.