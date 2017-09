Koporsóval a sátáni fideszes ármánykodás ellen

Forrás: Népszava

Teátrálisan morbid kép fogadja kedd óta azokat, akik belépnek az érpataki polgármesteri hivatalba: egy fehér koporsó díszeleg az aulában, rajta mécsesekkel, virágokkal, a település nevével, és négy ellenzéki képviselő fotójával - írja a Népszava A cigányok megrendszabályozásáról és darutollas kalapjáról elhíresült polgármester, Orosz Mihály Zoltán szerint ezek a képviselők megásták Érpatak sírját, mert a településnek két éve miattuk nincs elfogadott zárszámadása, a település finanszírozása leállt, nem utal pénzt az államkincstár.A polgármester múlt vasárnapra már többedik alkalommal hívott össze rendkívüli testületi ülést abból a célból, hogy a képviselők fogadják el a 2015-ös zárszámadást. Ők azonban - mint az egyik helyi ellenzéki politikustól a Népszava megtudta - ezt ismét megtagadták, arra hivatkozva, hogy olyan tételek szerepelnek a költségvetésben, amelyről fogalmuk sincs. A polgármester nem hajlandó elárulni, mire költöttek el 47 millió forintot "egyebek" címszó alatt, s az is kérdés, miért nem tud elszámolni az Érpatakért Nonprofit Kft. az önkormányzattól 2012-ben kölcsönkapott pénzekkel.A falut lassan tönkretevő folyamat évek óta húzódik. Miután a többségben lévő ellenzéki képviselők nem fogadták el a 2015-ös zárszámadást, Orosz Mihály Zoltán kezdeményezte a testület feloszlatását, abban bízva, hogy őt újraválasztják. Csakhogy a képviselők több alkalommal visszapattintották a labdát, és nem voltak hajlandók megszavazni az önfeloszlatást, pedig ennek érdekében a polgármester még a közunkásokat is bevetette: egy viharos testületi ülésen síró cigány asszonyok követelték a képviselőktől az önkormányzat feloszlatását, arra hivatkozva, hogy másképp nem kapják meg a segélyt, a kormányhivatal ugyanis érvényes zárszámadás nélkül zárolja a település számláját.Végül az egyik ellenzéki képviselő elfáradt az idegi harcban, s "átszavazott" így a testület 2016-ban feloszlatta önmagát. Új választásokat azonban mégsem írtak ki, mert a kormányhivatal szerint törvénysértő módon szavaztak a testület feloszlatásáról, így az nem emelkedett jogerőre. Idén májusban pedig a törvénysértés miatt zárolták falu számláját, így a közalkalmazottak és közmunkások immár nem kapnak fizetést.Az érpataki polgármester közleményt juttatott el a Népszavához az ügyről, ismertetve saját álláspontját. Ebben azt írja: fideszes "sátáni megoldással" akarják kivéreztetni Érpatakot, pedig a falunak "soha semmilyen hitele nem volt és mindig minden évben megtakarítással rendelkezett, soha és semmilyen könyöradományban és csókos pénzben nem részesítette egyik kormány sem az elmúlt tizenhárom év alatt!"Orosz szerint azzal, hogy a helyi képviselő-testület nem fogadja el a zárszámadási rendeletet, megfosztják a települést az őt megillető pénzügyi forrásoktól, s fizikailag ellehetetlenítik a falut. Harmadik hónapja nem tudnak bért fizetni, nem utalták át a közintézmények villany-, gáz-, víz-, és fűtés számláit, s nem tudják biztosítani az alapvető szolgáltatásokat.Hozzátette: megoldásként eddig már tíz alkalommal javasolta a képviselő-testület feloszlatását, s azt is megígérte, hogy ő maga nem fog elindulni az új választásokon. Ezt azonban helyben senki nem hiszi el, többen is azt mondták lapunknak: Orosz Mihály Zoltán csak trükközik, így akarja megúszni az elszámoltatást.