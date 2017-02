Korai volt a Nobel - díj?

Szerző: Wirth

Öt éve három fizikus megosztott Nobel-díjat kapott annak felfedezéséért, hogy az Univerzum nemcsak egyszerűen tágul, hanem gyorsulva tágul. A tudósok egyike, Adam Riess munkatársaival újabb mérések eredményét elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a tágulás mértéke 5-9 százalékkal nagyobb, mint azt korábban, az Ősrobbanás maradványaként észlelhető mikrohullámú háttérsugárzásból számították. A tágulás üteme a Hubble-állandóval kapcsolatos, ennek értékét sikerült a Riess vezette kutatócsoportnak 2,4 százalék relatív pontossággal meghatároznia. Az új érték 73,2 m/sec/Mpc ( 1 parszek=3,26 fényév), és ebből az következik, hogy a kozmikus objektumok közötti távolság 9,8 milliárd évenként megduplázódik. ( Az asztrofizikusok tréfálkozva azt szokták mondani, hogy a Hubble-állandó a leggyorsabban változó állandó). Az egyre gyorsuló mértékű tágulást a tudósok többféle elméleti megfontolással próbálják megközelíteni. Az egyik lehetőség a már korábban bevezetett, rejtélyes sötét energia. Egy másik elképzelés szerint a kozmosz nagyon korai fejlődési fázisában olyan, ma még ismeretlen szubatomi részecskéket tartalmazott, amelyek közel fénysebességgel mozogtak.Persze az is lehet, hogy nincs is sötét energia. Az oxfordi egyetem Subir Sarkar vezette kutatócsoportja 740 Ia típusú szupernovát, a Riess által vezetett kutatásban megvizsgáltnak több mint tízszeresét tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy a gyorsuló tágulásra utaló adatok sokkal soványabbak, mint korábban hittük, és az adatok inkább állandó tempójú tágulásra utalnak. A gyorsuló ütemű tágulásnak jelenleg egyetlen, közvetlennek tekinthető bizonyítéka a kozmikus háttérsugárzás, a további bizonyítékok mind közvetettek, a háttérsugárzásra pedig a sötét energia nincs közvetlen hatással. Az egymásnak ellentmondó magyarázatok okát abban kereshetjük, hogy egyfelől a már eddig gyűjtött hatalmas adatmennyiség az Univerzum szinte elenyésző részéről tud csak számot adni, egy másik ok a távoli objektumok távolságának meghatározásában rejlő bizonytalanság. A kozmikus skálán tekintve kis távolságok mérésére a parallaxis-módszer alkalmazható, közepes távolságok meghatározása a cefeida változócsillagok segítségével történhet (néhányszor tízmillió, legfeljebb 300 millió fényévig), az ennél nagyobb, milliárd fényévnyi távolságok meghatározásában az Ia típusú szupernóvák nyújtanak segítséget. Ez utóbbiak esetében kell a legnagyobb bizonytalansággal számolnunk.Ideális esetben az Ia típusú szupernóva olyan kettős csillagrendszer fejlődésének végső fázisa, ahol a rendszer egyik tagja egy, a Napéhoz hasonló tömegű fehér törpe, amelyik nem tartalmaz hidrogént, a kísérő csillag pedig egy vörös óriás, amelynek anyagát a fehér törpe folyamatosan elszívja. Amikor az anyagtöbblet hatására tömege eléri a Nap tömegének 1,44-szorosát (a Chandrasekhar-határt), a csillag összeroppan, beindul benne a C-O nukleáris reakció, és bekövetkezik a szupernóva-robbanás. Ilyenkor a szupernóva órák alatt több energiát sugároz szét, mint a Tejútrendszer egész élete során. A szupernóva Földtől való távolsága az abszolút és a látszólagos fényesség összevetéséből állapítható meg. Mivel a robbanás mindig a Chandrasekhar-határnál következik be, ebből meghatározható az abszolút fényesség, abból pedig a távolság. A pontosságot több tényező is negatívan befolyásolja. Például okozhatja a szupernóva robbanást olyan rendszer összeolvadása is, amelynek mindkét tagja fehér törpe, ilyenkor az együttes tömegük meghaladja a Chandrasekhar -harárt. Ugyancsak túllépheti a robbanás előtti kritikus határt az olyan fehér törpe, amelyik rendkívül gyorsan forog. Mindkét esetben nagyobb az abszolút fényesség, mint alapesetben várható lenne, ezért téves távolság adatra következtethetünk.Fentebb esett szó arról, hogy lehetséges, hogy az Univerzum történetének megértéséhez nem lesz szükség a sötét energia bevezetésére. Másként áll a helyzet az ugyancsak ismeretlen sötét anyaggal. Mai tudásunk szerint ennek léteznie kell, mert másként nehezen magyarázható, hogy a spirál galaxisok peremén keringő csillagok miért nem repülnek ki a rendszerből. A sötét anyaggal kapcsolatban egy európai és ausztrál kutatókból álló csoport a közelmúltban rendkívül figyelemre méltó eredményeket publikált, amely erősen feszegeti a jelenleg alkalmazott Univerzum-modellek határait. Távoli galaxisok fényének elhajlását tanulmányozva arra az eredményre jutottak, hogy a sötét anyag ritkább, és egyenletesebb eloszlású, mint korábban gondolták. Hogy feltérképezzék a sötét anyag eloszlását a mai univerzumban, az úgynevezett gyenge gravitációs lencseeffektust használták ki, amellyel kapcsolatban kiderült, hogy a távoli forrás fényének irányát nemcsak a galaxis halmazok, és más óriási anyagtömegek befolyásolják, hanem rendkívül kis mértékben ugyan, de a világegyetem nagyléptékű struktúrái is. Más szóval a sötét anyag is "meggörbíti" a fényt.Egy másik kutatási programról, amelyet a zürichi ETH tudósai vezetnek, és amelynek célja a nagyon távoli (legalább tízmilliárd fényévnyire levő) aktív galaxisok (kvazárok) segítségével a korai univerzum gáztartalmának legnagyobb skálákon való vizsgálata, egyre bizonyosabbá válik, hogy az eredményei nem magyarázhatók a ma általánosan elfogadottnak tekinthető Hideg Sötét Anyag (CDM) modellekkel. Az Univerzum nagy léptékű szerkezetét gyakran kozmikus hálónak nevezik, amelynek szálai ősi komponensekből, főként hidrogénből és héliumból, valamint sötét anyagból állnak. A szálak mentén az anyag a galaxisokba áramolhat, fenntartva azok növekedését és fejlődését. A háló csomópontjaiban ülnek a fényes kvazárok. Ezek a kvazárok nyújtják az egyetlen lehetőséget, hogy információt szerezhessünk a nagy távolságban levő ritka gázról, annak az Ősrobbanást kétmilliárd évvel követő állapotáról. A jelenlegi modelljeink szerint a kvazárok 10%-a körül várható kiterjedt, akár 300 ezer fényév sugarú gázburok (úgynevezett haló, ami nem tévesztendő össze a korábban említett kozmikus hálóval), ezek tanulmányozása szolgáltathat információt a korai univerzumban található intergalaktikus gázokról. Elena Borisova és munkatársai 19 nagyon távoli kvazárt vizsgáltak meg, és eredményeik jelentősen eltérnek attól, amit eddigi modelljeink alapján várhatnánk. Egyrészt valamennyi megvizsgált kvazár körül gázburkot találtak, holott az eddigi elmélet csak kettő létét jósolja. A másik komoly eltérés az elméletileg várttól a gázburkok hőmérséklete. Ezeket csak közel tízezer fokosnak találták, holott a galaxisok formálódásáról és szerkezetéről vallott mai elképzelések szerint a gázburok nak akár egymillió fokosnak kéne lennie.Ezeknek az ellentmondásoknak a feloldása azoktól a fejlesztés alatt álló új műszerektől, és új tudományos programoktól várható, amelyek a következő öt évben minden bizonnyal átírják az Univerzum történetére és szerkezetére vonatkozó tudásunkat.