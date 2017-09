Kormányunk elkötelezett, hogy a szülés pozitív élmény legyen

Forrás: MTI-Sztárklikk

Novák Katalin azt hangoztatta, nem új szülészeteket hoznak létre, hanem a szülészeti osztályok mindegyikénél lesz egy minimumszabvány, -elvárás, amit teljesíteni kell. A fejlesztéshez forrásokat biztosít a kormány.A cél, hogy a szülés pozitív élmény legyen minden szülő nő számára, hogy később ismét merjenek gyermeket vállalni - tette hozzá.Szorosan kapcsolódik ehhez, hogy a kormány 2020-ig tizennégymilliárd forintból hat gyermekcentrumot fejleszt. Ennek révén növekszik majd a gyermek sürgősségi ellátás kapacitása, javul a hozzáférés - hívta fel a figyelmet.Novák Katalin kiemelte, hogy azoknak a családoknak segítsenek, akiknek a gyermekei nehéz helyzetbe kerülnek.Beszélt arról is, hogy a kormány az egészséges életmód érdekében vezette be a népegészségügyi termékadót, az oktatásban ezért alakította ki az egészséges büfét és alkotta meg a közétkeztetési rendeletet.Beszámolt arról is, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális bizottságának budapesti ülésén elhangzott: Magyarország élen jár a gyermekek átoltottságában.A szombatig tartó kongresszuson mintegy ötszáz gyermekorvos vesz részt, akiknek tíz százaléka a határon túlról érkezett Győrbe. Kárpát-medencei magyar gyermekorvosok második éve vesznek részt a kongresszuson.Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára kiemelte, a határon túli magyarság megőrzése és gyarapodása érdekében fontosak a kormánynak a határon túli magyar gyermekorvosok, mert hozzájárulnak a közösségek megmaradásához.Közlése szerint a szülőkön és az anyanyelvi oktatás részvevőin túl a magyar gyermekorvosokat is szeretné megszólítani a kormány a külhoni magyarság erősítése érdekében, hogy a jövőben is vállaljanak szerepet a magyar családok életében.A kormány kiemelt célja, hogy minden, a magyar megmaradást biztosító szakterületen megteremtődjenek azok a hálózatok, amelyek segítségével a területek képviselői kapcsolatba léphetnek egymással. Ezért támogatja az államtitkárság a külhoni magyar gyermekorvosok részvételét a kongresszuson - fogalmazott.Beszélt arról is, hogy szeretnék kialakítani a Kárpát-medencei szülészek és védőnők hálózatát is.A Magyar Gyermekorvosok Társasága kongresszusán egyebek mellett a gyermek immunológiai kórképekkel és a gyermek sürgősségi- és kardiológiai ellátással foglalkoznak, de a gyermekpszichiátria gyakorlatára is kitérnek.