Kormányzati luxusrepülőt venne Orbán

Forrás: Népszava

A kormány Airbus típusú VIP gép beszerzését vizsgálta az év első felében - értesült a Népszava . A lap úgy tudja, hogy a kormány képviselői, megbízottjai fel is vették a kapcsolatot a céggel, az üzleti gépekért felelős Airbus Corporate Jets (ACJ) képviselőivel tárgyalt a magyar fél. Az ACJ modellcsaládjába sok típus tartozik, a tárgyalásokon az ACJ318-as, az ACJ319-es és az ACJ320-es típusok kerülhetett szóba.Az esetleges Airbus-beszerzés miatt a Népszava megkereste a Miniszterelnökséget. Először június 29-én, majd pedig július 11-én küldték el kérdéseiket, de válaszokat nem kaptak. Vagyis a Miniszterelnökségnek egy hónapja lett volna arra, hogy cáfolja vagy pontosítsa a Népszava értesüléseii, de ezt nem tette meg. Arra sem adtak választ, hogy más gyártóval tárgyaltak-e, s még ma is tervezik-e kormánygép beszerzését, bérlését.Márványi Péter, az IHO.hu közlekedési portál szakújságírója a Népszavának így jellemezte az érintett gépeket: az üzleti és kormányzati célokra átalakított ACJ320-asnak a nagy légitársaságoknál, például a Wizz Airnél is használt, jól ismert Airbus A320-as az alapja. Ez utóbbi egyébként a gyártó árlistája szerint 99 millió dollárba, azaz körülbelül 26 milliárd forintba kerül.Ezzel kapcsolatban azonban Márványi Péter leszögezte, hogy a listaár és a valódi ár a lehető legritkábban esik egybe. A hajtómű típusa, a gép "összeállítása" - például a nagyobb hatótávolságot lehetővé tevő pótüzemanyag-tartályok felszerelése, a plusz műszerezettség, az utasszalon kialakítása - és még számos tényező jelentősen befolyásolhatja a végösszeget.