Korrupcióért ítéltek börtönre egy volt minisztert Romániában

Forrás: MTI / Sztárklikk

A befolyással való üzérkedés miatt elítélt politikus, aki a Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora volt, fellebbezést nyújthat be tíz napon belül.Az ítélet szerint 100 ezer eurót koboznak el tőle. Ugyanebben az ügyben három év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Mihai Balant, a CET Govora állami hőerőmű igazgatóját.Az ügyészség azzal vádolta a politikust, hogy közbenjárt a govorai hőerőmű igazgatójánál, hogy az állami vállalat havi 10 ezer eurós (3,1 millió forintos) jogi tanácsadói szerződést kössön egy ügyvédi irodával, amelytől a szenátor minden hónapban megkapta a pénz felét.Két ilyen szerződést is kötött a hőerőmű Sova közbenjárására, egyet 2011-ben, a másodikat 2013-ban. A hőerőműnek nem volt szüksége ezekre a szerződésekre, mert abban az időszakban rendelkezett jogi osztállyal, ahol hat jogász volt alkalmazásban.Sova ellen 2015 szeptemberében is vádat emeltek egy másik ügyben, amelyben Victor Ponta volt miniszterelnök érintett. Pontát azzal vádolják, hogy 2007-2008-ban ténylegesen el nem végzett ügyvédi szolgálatokért vett fel havi 2-3000 eurós honoráriumot Dan Sova cégétől, az összeg igazolásául pedig 17 teljesítési igazolást hamisított. Ítélet még nem született ebben a perben.Dan Sova pár hónapig volt közlekedési miniszter 2014-ben a Victor Ponta vezette kormányban.