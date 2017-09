Kósa: az Európai Bíróság a Soros-tervet követi

Schmuck Andor is miniszterelnök-jelölt lett

A Soros-terv lényege, hogy az Európai Uniót nyitva kell tartani a migránsok előtt, évi egymillió bevándorlót kell befogadni - mondta Kósa Lajos, hangsúlyozva, Magyarország ezt élesen ellenzi, mert ez veszélyezteti az európai nemzetek érdekeit, az európaiak biztonságát.Magyarország ragaszkodik a határok védelméhez - tette hozzá.A frakcióvezető szerint az Európai Bíróságon politikai döntés született a kvótaperben, ám "a jogi küzdelem egyáltalán nem zárult le, sőt csak most kezdődik", Magyarország ugyanis nem akar a kötelező betelepítési kvóta alapján egyetlen migránst sem fogadni.Azt is mondta, hogy még meg sem száradt a tinta a bírósági ítéleten, a Politico brüsszeli hírportál már arról számolt be, hogy az Európai Bizottság a kvóták duplázását tervezi.