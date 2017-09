Kósa: demokráciában illetlenség új választási törvényt alkotni

Forrás: MTI-Sztárklikk

Kósa Lajos azt mondta, ők is a sajtóból értesültek arról, "hogy valaki előre bejelenti, hogyha valami képtelenség nem teljesül, akkor majd zavargásokat, meg tömeges meg országos polgári ellenállást tervez, és ennek kapcsán már láttuk, hogy rongálások, brutális cselekmények, közvagyonrongálások már bekövetkeztek".A politikus felidézte: tavasszal többször is kifejtették, nem tartják helyesnek, hogy az országgyűlési választást megelőző teljes ülésszakon egy teljesen új választási törvényt alkosson a parlament, "ez a demokráciában minimum illetlenség".Hozzátette, a Fidesz sem tett így, jóval korábban fogadta el a hatályos szabályozást, amely a német mintát követi.Arra a kérdésre, hogy a Demokratikus Koalíció szóvivője egy hétfői sajtótájékoztatóján azt állította, hogy a Fidesz állt a 2006-os zavargások mögött, Kósa Lajos azt mondta: Gréczy Zsolt nem mond igazat, az erőszakot mindenki elítélte, ahogy a Gyurcsány-kormány idején elkövetett rendőri erőszakot is.Azzal összefüggésben, hogy az LMP bejelentette: árnyékbizottságot állítanak fel a rendészeti szervek ellenőrzésére, Kósa Lajos azt mondta, ha ebben a ciklusban eljöttek volna egyetlen egy bizottsági ülésre is, az segített volna a tájékozódásukban, ám nem emlékszik rá, hogy ilyen történt volna.Véleménye szerint a kezdeményezés már a választási kampány része.Egy másik kérdésre, miszerint az ellenzéki párt többek között a kormánypárti provokáció megakadályozását is célozza a bizottság felállításával, Kósa Lajos azt mondta: pártja nem készül semmilyen provokációra, de azt könnyen elképzelhetőnek tartja, hogy a korábbi kampányok példái alapján a választási kampányban lesz provokáció.