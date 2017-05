Kósa: egyre elfogadottabb lesz a magyar migrációs politika

Szakértő: Orbán felesége gyűlöli, hogy first lady

Forrás: MTI

A politikust Angela Merkel kancellár és Emmanuel Macron francia elnök hétfői berlini találkozása apropóján arról kérdezték, várható-e, hogy az Európai Unióban változás áll be a migrációs politikában.Arra számít, hogy az a lassú folyamat, amelynek az elmúlt időszakban tanúi vagyunk, folytatódni fog - mondta Kósa Lajos. Hozzátette, hogy nem is olyan régen még "Isten hozott Németországban" feliratok fogadták az illegális bevándorlókat, de "ma már nem ez a hangulat".A frakcióvezető azt mondta: semmi jele nincs annak, hogy ez a trend megfordulna, és ez azt jelenti, hogy a magyar álláspont egyre elfogadottabb lesz.Meg kell állítani a migrációt, és oda kell vinni a segítséget, ahonnan ezek az emberek jönnek, nem pedig idehozni velük a bajt Európába - szögezte le. Kósa Lajos hozzátette: az ágazatirányító miniszterek és a határőrizeti szervek vezetői egyetértenek abban, hogy a magyar határőrizet és a tranzitzóna példás, ezt kellene csinálni mindenütt. Ez el fog jutni a kormányfőkhöz is szerinte - fűzte hozzá.