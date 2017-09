Kósa már a téli olimpiára készül

Forrás: MTI / Sztárklikk

"Éremmel akarunk hazajönni és akár arannyal" - jelentette ki a szerdai sajtótájékoztatón a sportvezető, aki a rövidpályás gyorskorcsolyázóktól nyolc-tíz kvóta megszerzését várja.A fideszes politikus arról is beszámolt, hogy kormányhatározat született a Nemzeti Korcsolya Központ felépítéséről, amely 2021-re készülhet el, s az egyik legmodernebb létesítmény lesz.Orendi Mihály ügyvezető igazgató elmondta, hogy a rövidpályás gyorskorcsolyázók április 17-én kezdték meg a felkészülést, melynek során két edzőtáborban vettek részt.Kifejtette, hogy létesítménygondok miatt rendkívül nehéz Magyarországra hozni olyan világversenyt, mint például a szeptember 28. és október 1. között esedékes olimpiai kvalifikációs világkupa-forduló, ezért is lesz hatalmas könnyebbség, amikor elkészül a "jégpalota".Váradi Orsolya, a budapesti vk versenyigazgatója közölte, hogy 41 országból 264 sportolót neveztek a viadalra, ami hatalmas szám, tekintve, hogy a 2013-as debreceni világbajnokságra 35 nemzetből 179 korcsolyázó érkezett.A versenynek otthont adó BOK Csarnokot jövő héten vehetik birtokba a szövetség munkatársai, utána kezdődik a jégfelület kialakítása. Elmondása szerint hamarosan indul a jegyértékesítés is, az érdeklődők 990 és 3500 forintért juthatnak majd belépőhöz.Keszler Andrea, az idei vb-n ezüstérmes női váltó tagja elmondta, hogy előbb négy hetet Calgaryban, majd három hetet Olaszországban töltöttek és pályafutása legkeményebb felkészüléseként jellemezte ezt az időszakot.Elárulta, most kevesebb izgalom van benne az ötkarikás kvalifikációt illetően, mint négy éve, mivel egyrészt kettő helyett négy vk alapján osztják ki a kvótákat, másrészt úgy érzi, "a csapat is jobban egyben van".A tavaly 500 méteren világbajnok Liu Shaolin Sándor az olimpiai program szerint megrendezett, hétfőn zárult ob kapcsán azt mondta az MTI-nek, hogy nem az eredmények voltak a fontosak, hanem az, hogy a szakmai stáb megtudja, kinek milyen edzésmunkára lesz szüksége majd a dél-koreai játékok szünnapjain."E tekintetben hasznos volt az olimpiai rendszerű ob" - jelentette ki a 21 éves sportoló, aki szerint versenyző függő, kinek kedvez ez a lebonyolítás, de hozzátette, inkább az idősebbeknek mert több idejük lesz regenerálódni.Az MTK korcsolyázója a kvalifikációt illetően úgy fogalmazott, nagy érvágás lenne a csapat legrutinosabb tagjának kidőlése, de a váltónak nélküle is meg kell oldania a kvótaszerzést.A negyedik olimpiájára készülő Knoch Viktor ugyanis bokaszalagsérüléssel bajlódik, emiatt kérdéses a részvétele a budapesti vk-n is.A sajtóeseményen részt vett Tóth Ivett, aki Magyarország első kvótáját szerezte, s augusztusban egy otthoni baleset következtében lábközépcsonttörést szenvedett. A műkorcsolyázó az MTI-nek elárulta, szerencséjére nem az "érkező lába" sérült meg, a gipszet pedig két-három hét múlva veszik le róla.Mivel az általa megszerzett kvóta a nemzetnek szól, így az ő indulása sem biztos még, de azt nem tudta megmondani, mely versenyek lesznek a válogatók.Magyarország még sosem szerzett egynél több érmet egy téli olimpián, illetve aranyat sem nyert még. A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók viszont az elmúlt három világbajnokságról kilenc medállal, köztük egy arannyal tértek haza.